Virender Sehwag: భార్యతో వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ విడాకులు..? ఈ పోస్ట్‌తో కన్ఫార్మ్..!

Virender Sehwag Divorce Rumors: టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ విడాకుల వార్తలు మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి. దీపావళి సందర్భంగా ఈ దిగ్గజ ప్లేయర్ చేసిన పోస్టులో భార్య కనిపించకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. తల్లి, పిల్లలతో ఉన్న ఫొటోను మాత్రమే వీరూ షేర్ చేశారు. దీంతో మీ భార్య ఎక్కడ..? అంటూ అందరూ నెటిజన్లు అడుగుతున్నారు.
 
వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ పోస్ట్‌తో భార్య ఆర్తితో విభేదాల విషయం బయట పడినట్లయింది. చాలాకాలంగా వీరిద్దరు దూరంగా ఉంటున్నారనే ప్రచారం జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే.  

వీరూ భార్య ఆర్తి సైతం పిల్లలతో దిగిన ఫొటోనే సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అటు సెహ్వాగ్.. ఇటు ఆర్తి కేవలం పిల్లలతో ఉన్న ఫొటోలు షేర్ చేయడంతో వీరిద్దరు విడాకుల తీసుకుంటున్నారనే రూమర్లు మరింత పెరిగాయి.  

వీరూ-ఆర్తి సోషల్ మీడియాలో అన్‌ఫాలో చేసుకున్నారని చెబుతున్నారు. సెహ్వాగ్ చివరిసారిగా 2023 ఆగస్టులో భార్యతో ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేశారు. ఆ తరువాత వీరిద్దరు కలిసి ఉన్న ఫొటోలు బయటకు రాలేదు.  

అయితే ఈ పుకార్లపై వీరేందర్ సెహ్వాగ్, ఆర్తి ఇద్దరూ మౌనంగా ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.  

దూకుడుకు మారుపేరైన వీరేంద్ర సెహ్వాగ్.. ప్రపంచ క్రికెట్‌లో ఓపెనింగ్‌కు సరికొత్త నిర్వచనం చెప్పాడు. ఆరంభం నుంచే బౌలర్లపై విరుచుకుపడడం వీరూ స్పెషాలిటీ.   

1999లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి అడుగుపెట్టిన సెహ్వాగ్.. కెరీర్‌లో 104 టెస్టులు, 251 వన్డేలు, 19 టీ20లు ఆడాడు. అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి 17 వేల పరుగులు సాధించాడు. 2015లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికాడు.  

టెస్టుల్లో ట్రిపుల్ సెంచరీ సాధించిన తొలి భారతీయుడు వీరేంద్ర సెహ్వాగ్. ప్రపంచ క్రికెట్‌లో అత్యంత వేగంగా ట్రిపుల్ సెంచరీ సాధించిన రికార్డు కూడా వీరూ పేరిటే ఉంది. వన్డేల్లో డబుల్ సెంచరీ కూడా సాధించిన సెహ్వాగ్.. 2007 టీ20 ప్రపంచ కప్, 2011 వన్డే ప్రపంచ కప్‌లో టీమ్‌లో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు.  

