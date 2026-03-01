Virosh: తమ పెళ్లి రిసెప్షన్ కోసం సీఎం రేవంత్ ఫ్యామిలీని ఆహ్వానించిన రష్మిక మందన్న..

Virosh Reception: టాలీవుడ్ హాట్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల వివాహాం గత నెల 26న గ్రాండ్ గా ఇరు కుటుంబాలకు చెందిన పెద్దల సమక్షంలో జరిగింది. ఈ వేడుకకు తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. తాజాగా వీరి వివాహా రిసెప్షన్ ఈ నెల 4న హైదరాబాద్ తాజ్ కృష్ణాలో జరగనుంది. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన రష్మిక మందన్న.. స్వయంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్లి వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులను ఆహ్వానించింది.
Vijay Devarakonda - Rashmika Mandanna Reception: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ల వివాహాం ప్రస్తుతం టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది. వీరి పెళ్లి రాజస్థాన్ లో రెండు పద్ధతుల్లో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది.
ఈ వేడుకలో రష్మిక మందన్నతో పాటు విజయ్ దేవరకొండ ఒకప్పటి రాజుల తరహాల ఒంటి నిండా నగలతో కనిపించి అందరు మాట్లాడుకునేలా చేశారు. ఉదయం తెలుగు పద్ధతిలో రష్మిక మెడలో తాళి కట్టిన విజయ్.. సాయంత్రం రష్మికకు చెందిన కొడవ పద్ధతిలో మరోసారి పెళ్లి చేసుకున్నాడు.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నలు తమ వివాహా రిసెప్షన్ కు ఏకంగా దేశ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీని కలిసి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించారు. అటు నెంబర్ టూ కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాను కూడా కలిసారు.
తాజాగా రష్మిక మందన్న.. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్లి స్వయంగా తమ వివాహా రిసెప్షన్ కు ఆహ్వానించింది. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి సతీమణి గీతా రెడ్డి రష్మిక మందన్నకు హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో బొట్టు పెట్టి చీరా సారాను పెట్టింది.
ఈ సందర్భంగా రష్మిక.. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దంపతులుతో పాటు వారి కుమార్తె నైమిషా రెడ్డి అక్కడే ఉంది. ఈ సందర్బంగా ఫోటోకు ఫోజులిచ్చారు. అంతేకాదు కొత్తగా పెళ్లైన రష్మికకు రేవంత్ రెడ్డి దంపతులు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు.