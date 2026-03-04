English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Virosh Reception Pics: విజయ్‌, రష్మిక రిసెప్షన్‌కు వచ్చిన అతిథులు వీరే..! ఓ లుక్కేయండి

Virosh Reception Pics: విజయ్‌, రష్మిక రిసెప్షన్‌కు వచ్చిన అతిథులు వీరే..! ఓ లుక్కేయండి

Virosh Reception Photos Look Out Who Attends To Reception: ప్రముఖ యువ నటుడు విజయ్‌ దేవరకొండ వివాహ రిసెప్షన్‌ హైదరాబాద్‌లో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు సినీ, రాజకీయ, వ్యాపార ప్రముఖులు తరలివచ్చారు. కళ్లు చెదిరే రీతిలో జరిగిన ఈ వేడుకకు సంబంధించి ఫొటోలు చూడండి.
1 /7

సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర హీరో, హీరోయిన్లు విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. పెళ్లి తర్వాత పూజా కార్యక్రమాలు ముగియడంతో హైదరాబాద్‌లో ప్రముఖుల కోసం రిసెప్షన్‌ నిర్వహించారు. అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన ఈ వేడుకకు అతిరథ మహారథులు తరలివచ్చారు. ఆ ఫొటోలు చూసేయండి.

2 /7

వివాహ విందు సందర్భంగా విజయ్‌, రష్మిక ప్రత్యేకంగా తయారయ్యారు. సంప్రదాయబద్ధంగా వస్త్రధారణ ధరించిన కొత్త దంపతులు మెరిశారు. రష్మిక ఎరుపు రంగు చీరలో మెరవగా.. విజయ్‌ తెల్ల పంచె, చొక్కాలో కనిపించాడు.

3 /7

విజయ్‌, రష్మిక వివాహానంతర విందుకు సినీ, రాజకీయ, వ్యాపార ప్రముఖులు తరలివచ్చారు. తెలంగాణ మాజీ మంత్రులు హరీశ్‌ రావు, మల్లారెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకులు హాజరయ్యారు. కొత్త జంటను వారు దీవించి ఆశీర్వదించారు.

4 /7

సినీ ప్రముఖుల విషయానికి వస్తే సినీ నటుడు మహేశ్‌ బాబు సతమీణి నమ్రతతోపాటు కుమార్తె హాజరయ్యారు. మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి, రామ్‌ చరణ్‌ తేజ వేర్వేరుగా రిసెప్షన్‌కు వచ్చారు. అక్కడ ఏర్పాటుచేసిన వేదిక వద్ద ఫొటోలుకు ఫోజులు ఇచ్చారు.

5 /7

వివాహ విందుకు సీనీ నటీనటులు రవితేజ, నాని, నవీన్‌ పోలిశెట్టి, అక్కినేని నాగచైతన్య, నాగార్జున, అమల, యాంకర్‌ సుమ తరలివచ్చారు. అక్కడ ఏర్పాటుచేసిన ఫొటో సెషన్‌లో ఒక లుక్‌ ఇచ్చేసి వెళ్లిపోయారు.

6 /7

విరోష్‌ రిసెప్షన్‌కు సినీ ప్రముఖులతోపాటు వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు హాజరయ్యారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పలువురు ప్రముఖులు రిసెప్షన్‌లో సందడి చేశారు.

7 /7

ఈ వివాహ రిసెప్షన్‌కు హిందీ, కన్నడ, మలయాళం, తమిళ సినీ పరిశ్రమల నుంచి కూడా ప్రముఖులు తరలివచ్చారు. వారి రాకతో హైదరాబాద్‌లో సందడి వాతావరణం ఏర్పడింది. వివాహ రిసెప్షన్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలు వైరల్‌గా మారాయి.

virosh reception Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Vijay Rashmika Hyderabad Taj Krishna Tollywood Virosh Reception In Hyderabad

Next Gallery

Megha Shukla: హోలీ విషేస్ చెప్పి .. గ్లామర్ ట్రీట్ తో చెమటలు పట్టిస్తున్న మేఘా శుక్లా.. పిక్స్ వైరల్..