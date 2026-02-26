Virosh Wedding Leaked Pics: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న, టాలీవుడ్ సెన్సేషన్ విజయ్ దేవరకొండల వివాహ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. సోషల్ మీడియాలో 'విరోష్'గా పిలవబడే ఈ జంట, తమ జీవితంలోని కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. రాజస్థాన్లోని ఉదయపూర్ వేదికగా వీరి వివాహ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి.
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న, టాలీవుడ్ సెన్సేషన్ విజయ్ దేవరకొండల వివాహ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. సోషల్ మీడియాలో 'విరోష్'గా పిలవబడే ఈ జంట, తమ జీవితంలోని కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. రాజస్థాన్లోని ఉదయపూర్ వేదికగా వీరి వివాహ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి.
వీరి కోరిక మేరకు కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. తాజాగా జరిగిన 'హల్దీ' (పసుపు) వేడుకలో రష్మిక, విజయ్ పసుపు రంగు దుస్తుల్లో మెరిసిపోయారు.
రష్మిక చిరకాల స్నేహితురాలు, శాండల్వుడ్ నటి ఆషికా రంగనాథ్ ఈ వేడుకలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. తన స్నేహితురాలి పెళ్లి వేడుకలకు సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలను ఆషికా సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో అవి కాస్తా వైరల్ అయ్యాయి.
కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమ నుండి రష్మిక కేవలం తన సన్నిహితులను మాత్రమే ఈ వేడుకకు ఆహ్వానించారు.
విజయ్, రష్మిక తమ హల్దీ వేడుక కోసం సిద్ధమవుతున్న వీడియోలు, ఫోటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో పంచుకోవడంతో అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు. "వావ్.. మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్" అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లతో ముంచెత్తుతున్నారు.
హల్దీ వేడుక అనంతరం రాత్రి జరిగిన సంగీత్ కార్యక్రమంలో అతిథులందరూ పాటలు, డ్యాన్సులతో సందడి చేశారు. ఎంతో కాలంగా ప్రేమలో ఉన్న ఈ జంట, ఏడేళ్ల పరిచయం తర్వాత నేడు (ఫిబ్రవరి 26న) అధికారికంగా వివాహ బంధంతో ఒకటి కాబోతున్నారు.
గమనిక: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఈ వార్తలు వైరల్ అవుతున్నప్పటికీ, వీటిపై రష్మిక లేదా విజయ్ అధికారికంగా స్పందించాల్సి ఉంది. వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలలో కొన్ని అభిమానులు ఎడిట్ చేసిన ఫొటోలు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది.