  • Viroshi Wedding Pics: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికల మ్యారేజ్ ఫోటోస్ చూసారా.. విరోషి పెళ్లిలో అదే స్పెషల్..

Viroshi Wedding Pics: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికల మ్యారేజ్ ఫోటోస్ చూసారా.. విరోషి పెళ్లిలో అదే స్పెషల్..

Viroshi Wedding Pics: గత కొన్నేళ్లుగా  ప్రేమలో మునిగితేలిన విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికలు ఎట్టకేలకు ఒకింటి వారయ్యారు. వీరిద్దరి పెళ్లి ఈ రోజు రాజస్థాన్ లోని ఉదయ్ పూర్ లో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. వీరిద్దరి పెళ్లి రెండు పద్ధతుల్లో జరిగింది. తాజాగా వీరిద్దరి పెళ్లిక సంబంధించిన ఫోటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి. 

 
Vijay Rashmika Marriage Pics: విజయ్ దేవరకొండ,  రష్మిక మందన్నల వివాహాం ఈరోజు ఉదయం 10.10 నిమిషాలకు పండితులు పెట్టిన ముహూర్తంలో ఘనంగా జరిగింది. రాజస్థాన్ లోని ఉదయ్ పూర్ లో హిందూ సంప్రదాయ పద్దతిలో ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి కొంత మంాది ప్రముఖులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. 

సాయంత్రం కొడవ గిరిజన పద్ధతిలో సాయంత్రం 4.30 గంటలకు  మరోసారి వీరి వివాహాం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండలకు సంబంధించిన ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. రష్మిక తన భర్తగా విజయ్ దేవరకొండను పరిచయం చేస్తూ తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో తమ పెళ్లి ఫోటోలను పంచుకున్నారు. 

వీరిద్దరు పెళ్లి సాంప్రదాయ హిందూ పద్ధతిలో జరిగింది. విజయ్ దేవరకొండ పంచె కట్టులో మెరిసిపోయాడు. అటు రష్మిక సాంప్రదాయ పట్టుచీరలో నగలతో మెరిసిపోయింది. 

విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న.. తమ ఇద్దరు పేర్లు కలిసొచ్చేలా విరోషి పేరుతో అభిమానులు వీరిని పిలవడం మొదలు పెట్టారు. ఈ జంట మూడు ముళ్ల బంధంతో ఏడు అడుగులు వేసారు.     

వీరి పెళ్లిలో ‘అర్జున్ రెడ్డి’ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా,  ‘పెళ్లి చూపులు’ డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్⁬,  ‘ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్’ డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్, ‘ఖుషి’ డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ, హీరోయిన్లు ఈషా రెబ్బా, ఆషికా రంగనాథ్, ప్రముఖ స్టైలిస్ట్ శ్రావ్య వర్మ వంటి వారు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. వారికి తమ బెస్ట్ విషెస్ అందజేశారు. వీరి వివాహా రిసెప్షన్ మార్చి 4న తాజ్ కృష్ణాలో గ్రాండ్ గా జరగనుంది.   

