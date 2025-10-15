English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lock Down: వామ్మో.. త్వరలో మళ్లీ లాక్‌డౌన్..! భయపెడుతున్న కొత్త వైరస్.. మూతపడ్డ స్కూల్స్.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Lock Down: వామ్మో.. త్వరలో మళ్లీ లాక్‌డౌన్..! భయపెడుతున్న కొత్త వైరస్.. మూతపడ్డ స్కూల్స్.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Is Malaysia going into lockdown again: లాక్‌డౌన్.. ఈ పేరు వింటేనే గుండెల్లో దడ వచ్చేస్తుంది. కరోనా వైరస్ కారణంగా భారత్‌తో పాటు పలు దేశాల్లో లాక్‌డౌన్ విధించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, మళ్లీ అదే పరిస్థితి రాబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. పలు దేశాల్లో భారీగా ఇన్‌ఫ్లూయెంజా (ఫ్లూ) కేసులు నమోదవుతున్నాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
మలేషియా దేశంలోనూ ఇన్‌ఫ్లూయెంజా వ్యాప్తి వేగంగా విస్తరిస్తోంది. దీంతో మలేషియా అధికారులు పాఠశాలలను మూసివేయాలని, దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు ఒక వారం పాటు ఇంట్లోనే ఉండాలని ఆదేశించారు. విద్యామంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు ఈ మేరకు ప్రకటన చేసినట్లు.. సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్టు తన నివేదికలో పేర్కొంది. ఇన్‌ఫ్లూయెంజా కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిన క్రమంలో.. జాతీయ సిజిల్ పెలాజరన్ మలేషియా (SPM) పరీక్షల సమయంకు కొన్ని వారాల ముందు పాఠశాలలు మూసివేయాలని ఆదేశించారు. 

జిల్లా ఆరోగ్య అధికారుల సూచనల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు.. మలేషియా విద్యామంత్రిత్వ శాఖ డైరెక్టర్ తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు పలు ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలు మూసివేయడం వల్ల దాదాపు 6 వేల మంది స్టూడెంట్స్.. ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. ఇన్‌ఫ్లూయెంజా మహమ్మారి సోకిన వారు 5 నుండి 7 రోజులు స్వీయ నిర్భందాన్ని పాటించాలని ఆరోగ్య అధికారులు సూచించారు. 

కోవిడ్-19 మహమ్మారి ప్రారంభమైనప్పటి నుండి మలేషియా ఎదుర్కొన్న అత్యంత విస్తృతమైన వైరల్ వ్యాప్తిలలో ప్రస్తుత ఇన్‌ఫ్లూయెంజా వేవ్ ఒకటని అక్కడి అధికారులు చెబుతున్నారు. దీంతో మలేషియా అంతటా స్కూళ్లను కొద్దిరోజులు మూసివేయడం ద్వారా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టాలని చర్యలు చేపట్టారు. పరిస్థితి విషమించితే మిగిలిన రంగాలకు కూడా సెలవులు ప్రకటించేందుకు మలేషియా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.  

అలాగే జపాన్ దేశంలో ఇటీవల భారీ సంఖ్యలో ఇన్‌ఫ్లూయెంజా కేసులు పెరుగుతూ వచ్చాయి. దీంతో అధికారులు దేశవ్యాప్తంగా హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. వైరస్ శరవేగంగా వ్యాపిస్తుందని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. జపాన్‌లోని హాస్పిటల్స్‌ అన్ని రోగులతో నిండిపోయాయి. స్కూల్స్, మార్కెట్లు మూసివేయాల్సిన పరిస్థితులు తలెత్తాయి. 

ఈ ఫ్లూ వ్యాప్తి జపాన్‌లో కోవిడ్ -19 తరహా పరిస్థితులను తలపిస్తోంది. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, చిన్న పిల్లలు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలతో ఇబ్బంది పడుతున్నవారంతా.. ఫ్లూ బారిన పడుతున్నారు. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో లాక్‌డౌన్ విధించేందుకు జపాన్ ప్రభుత్వం రెడీ అవుతోన్నట్లు తెలుస్తోంది.  

