Visa Free: ఫారిన్‌ ట్రిప్‌ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? రూ.1 లక్షలో వీసా ఫ్రీ 4 దేశాల లిస్ట్‌ చెక్ చేయండి..!

Visa Free 4 Countries Under Rs 1 Lakh: విదేశాలకు వెళ్లాలని చాలామందికి ఉంటుంది. దానికి బడ్జెట్ కలిసి రాకపోవచ్చు.. మరి కొందరికి వీసా కుదరకపోవచ్చు. అయితే మన భారతీయులు వీసా లేకుండానే సులభంగా కేవలం లక్ష రూపాయలలోపు వెళ్లి రాగల దేశాలు ఉన్నాయి. అవి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలోనే మీకు స్టే కూడా అందిస్తాయి. లోకల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఈజీగా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆ దేశాలు జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం.
విదేశీ యానం అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇష్టమే. చాలామంది ట్రిప్స్ వేస్తూనే ఉంటారు. ఈ మధ్యకాలంలో మరింత పెరిగింది. టూరిస్టులు ఇండియాకు కూడా వస్తూనే ఉంటారు. అయితే మీరు కూడా వీసా లేకుండా సులభంగా విదేశీయానం చేయాలంటే నాలుగు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో అందుబాటులో ఉన్న టూరిస్ట్ దేశాలు ఉన్నాయి. కేవలం లక్షలోపు మీరు వెళ్లి రావచ్చు.
నేపాల్.. కొన్ని వార్తాపత్రికల ప్రకారం నేపాల్ మీరు లక్షలోపు సందర్శించవచ్చు. భారతీయ టూరిస్టులు ఎక్కువ శాతం నేపాల్ వెళ్తూ ఉంటారు. ఇది బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలోనే అందుబాటులో ఉంది. దీనికి వీసా కూడా అవసరం లేదు. ఇక్కడ అందమైన కొండ పర్వతాలు టూరిస్టులను ఆకర్షిస్తాయి. ట్రెక్కింగ్, స్ట్రీట్ సైడ్ ఫుడ్ మరెన్నో ఆస్వాదించవచ్చు.
భూటాన్.. భూటాన్ కూడా భారతీయులకు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలోనే ట్రిప్ వేయవలసిన దేశం. దీనికి కూడా వీసా అవసరం లేదు. కేవలం లక్ష రూపాయలలోపే భూటాన్ ట్రిప్ పూర్తవుతుంది.
మాల్దీవ్స్.. మాల్దీవ్స్ ని చాలామంది సందర్శిస్తుంటారు. ఇది కపుల్స్కు కూడా బెస్ట్ డెస్టినేషన్. మాల్దీవ్స్ రూపీ మన భారత రూపాయి రూ.5.94 సమానం. ఇక్కడ భారతీయులకు కూడా వీసా అవసరం లేదు. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలోనే మీ ట్రిప్ పూర్తవుతుంది. కొత్త జంటలకు కూడా ఇది బెస్ట్ గమ్యస్థలం.
మారిషస్.. ఆ తర్వాత స్థానంలో మారిషస్ ఉంది. ఒక మారిషియన్ రూపీ, ఇండియన్ రూ. 2.2 తో సమానం. దీనికి కూడా వీసా అవసరం లేదు. భారతీయులు మారిషస్ సందర్శిస్తూనే ఉంటారు. ఇది ఒక బడ్జెట్ డెస్టినేషన్ అని చెప్పొచ్చు. మీరు ముందుగా ప్లాన్ చేసుకుంటే బడ్జెట్ కలిసి వస్తుంది.
లక్ష రూపాయలలో సులభంగా వెళ్లి వచ్చే మరిన్ని దేశాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. శ్రీలంక, వియాత్నం వంటి దేశాల్లో మీరు వీసా ఆన్ అరైవల్ పెట్టుకుంటే సులభంగా సందర్శించవచ్చు.