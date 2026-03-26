Holiday Tour Plan: సమ్మర్‌ హలీడే టూర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.లక్ష ఖర్చుతో ఈ 6 దేశాల్లో వీసా లేకుండా టూర్‌

Summer Holiday Tour Plan Visit These 5 Visa Free Countries With One Lakh: వేసవి సెలవులు వచ్చేస్తున్నాయి. ఈ సెలవులను మరపురాని అనుభూతి మిగుల్చుకునేందుకు అతి తక్కువ ఖర్చుతో విదేశాల్లో పర్యటించవచ్చు. వీసా లేకుండా రూ.లక్ష ఖర్చుతో పర్యటించే కొన్ని దేశాలు ఉన్నాయి. వీసాలేని 6 దేశాల వివరాలు తెలుసుకుందాం.
వేసవి సెలవులు వస్తుండడంతో ఈసారి విదేశాలకు వెళ్లే ప్లాన్ చేస్తే మరుపురాని పర్యటనగా మారుతుంది. అయితే వీసా లేకుండా ఒక్క పాస్పోర్టుతో విదేశాల్లో పర్యటించవచ్చు. భారతదేశ పాస్పోర్ట్తో 56 దేశాలను వీసా లేకుండా పర్యటించవచ్చు. కొత్తగా 6 దేశాలు వీసా లేకుండా పర్యటన చేయవచ్చు. ఆ దేశాలు ఏవో తెలుసుకుందాం.
మలేషియా: భారతీయులు అందమైన మలేసియాలో పర్యటించవచ్చు. 31 డిసెంబర్ 2026 వరకు ఉచిత 30 రోజుల ఈ-వీసాతో భారత పర్యాటకులు మలేషియాను సందర్శించవచ్చు. టూర్కు వెళ్లే కనీసం మూడు రోజుల ముందు ఆన్లైన్ ఈ-వీసా దరఖాస్తు చేయడంతోపాటు డిజిటల్ అరైవల్ కార్డును పూర్తి చేయండి.
థాయ్లాండ్: సముద్ర తీర అందాలను వీక్షించడంతోపాటు అద్భుతమైన పర్యాటక ప్రాంతాలు సందర్శించేందుకు థాయిలాండ్ చక్కటి ఎంపిక. భారతీయులు 30 రోజులకు బదులుగా 60 రోజులు వీసా లేకుండా భారతీయులు పర్యటించవచ్చు. ప్రయాణానికి 72 గంటల ముందు థాయ్లాండ్ డిజిటల్ అరైవల్ కార్డ్లో నమోదు చేసుకోవాలి.
కజకిస్తాన్: భారతీయ పర్యాటకులతోపాటు భారతీయులను కజకిస్థాన్ ఆహ్వానం పలుకుతోంది. పర్యాటకం, వ్యాపారం కోసం 14 రోజుల వీసా రహితంగా కజకిస్తాన్లో పర్యటించవచ్చు.
గాంబియా: పశ్చిమ ఆఫ్రికాలోని ఈ చిన్న దేశం పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది. ఈ దేశంలో భారతీయులు 90 రోజుల వీసా లేకుండా సందర్శించవచ్చు. భారతీయ పర్యాటకులు సంతోషంగా ఇక్కడ పర్యటన చేయవచ్చు.
ఫిలిప్పీన్స్: భారతీయులు 14 రోజుల వరకు వీసా లేకుండా ఫిలిప్పీన్స్ను సందర్శించవచ్చు. అందమైన ఈ దేశాన్ని సందర్శించి వేసవి సెలవులను ఆస్వాదించవచ్చు.
ఈ దేశాలు పర్యటన చేయాలనుకున్నప్పుడు 6 నెలలకు పైగా చెల్లుబాటులో ఉన్న పాస్పోర్ట్ ఉండాలి. రిటర్న్ టికెట్లు, హోటల్ బుకింగ్ వంటివి ఆయా దేశాల ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు తనిఖీ చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంది. అయితే ఈ దేశాల్లో మోసగాళ్లు, టూర్ పేరిట మోసం చేసేవారు ఉంటారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంది. పూర్తి అవగాహనతో విదేశీ పర్యటన ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంది. లేదంటే దేశం గానీ దేశంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది.