School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?

Ap govt on School holiday: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే వైజాగ్ లోని వాతావరణ కేంద్రం ఐదు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.ఈ క్రమంలో రెండు జిల్లాల పరిధిలోని అన్ని స్కూళ్లకు సెలవుల్ని ఇస్తు అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
 
కొన్నిరోజులుగా భారీ వర్షాలు దేశాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా భారీగా కురుస్తున్న వానలకు జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది.ఈ క్రమంలో వైజాగ్ వాతావరణ కేంద్రం ఏపీలోని ఐదు జిల్లాలకు ఇప్పటికే రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.  

దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతాల్లో  భారీ నుంచి అతిభారీగా వర్షం కురుస్తుందని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం కీలక హెచ్చరికల్ని జారీ చేసింది. ఈక్రమంలో మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

ద్రోణి ప్రభావంతో...  విశాఖ, అనకాపల్లి, బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ, పశ్చిమ గోదావరిజిల్లాలకు వాతావరణ కేంద్రం రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. అంతే కాకుండా.. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లకూడదని మత్య్సకారులకు  కీలక అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.  

ఈ క్రమంలో విశాఖ పట్నం,అల్లురీ సీతారామరాజు జిల్లాల అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రేపు అంటే.. సోమవారం రోజున ఆగస్టు 18న  అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూళ్లకు హలీడేను ప్రకటిస్తు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 

ముఖ్యంగా ఇప్పటికే వాతావరణం కేంద్రం రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.ఈ క్రమంలో రోడ్లన్ని  ఇప్పటికే పూర్తిగా జలమయం అయ్యాయి. మరోవైపు లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని ఇప్పటికే కురుస్తున్న వర్షాలతో వరద నీరు వచ్చేసింది.  

ఈ క్రమంలో విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు కల్గకూడదని వాతావరణ కేంద్రం సూచనల మేరకు ముందస్తుగా హలీడేను ఇచ్చినట్లు ఏపీ లోని రెండు జిల్లాల్లోని అధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

