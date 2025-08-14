Real Estate: హైదరాబాద్ కాదు.. విశాఖ తోపు.. ఈ ప్రాంతాల్లో భూములకు రెక్కలు.. పెట్టుబడి పెడితే లాభాల పంటే..!!

Real Estate: విభజిత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కీలకమైనది 970 కిలోమీటర్ల సముద్ర తీరం అని చెప్పవచ్చు. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అతి పెద్ద నగరాలన్నీ కూడా సముద్రం తీరాల్లోనే ఉన్నాయి. ముంబై మహానగరం, న్యూయార్క్ హాంకాంగ్, దుబాయ్ వంటి నగరాలన్నీ కూడా సముద్రతీరాల్లోనే మహానగరాలుగా వెలసిల్లాయి.
భారతదేశానికి పశ్చిమ తీరంలో ముంబై అత్యంత కీలకమైన ఓడరేవుతోపాటు మహానగరం గా వెలసిల్లింది. ఇక భారతదేశానికి తూర్పు తీరంలో చెన్నై నగరం తర్వాత మరో అతిపెద్ద నగరం ఏదైనా ఉంది అంటే అది వైజాగ్ అని చెప్పవచ్చు. విశాఖ తీరం తూర్పు తీరంలోనే ఒక కీలకమైన వ్యూహాత్మకమైన స్థానంగా చెప్పవచ్చు. తూర్పు నావికా దళానికి ప్రధాన స్థావరం గా విశాఖ ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగిన తర్వాత నూతన రాజధాని అమరావతిలో ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, విశాఖ నగరం పై మాత్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకమైన ఫోకస్ ఉంది. ముఖ్యంగా విశాఖ నగరం సహజసిద్ధమైన ఓడరేవు కావడంతో పాటు, చక్కటి ప్రకృతి దృశ్యాలతో నిండిన కొండలను చూడవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రెవెన్యూ సంపాదించగలిగే సామర్థ్యం ఉన్న నగరాల్లో విశాఖ నగరం ముఖ్యమైనదిగా చెప్పవచ్చు.
ఇప్పటికే కార్గో రంగంలో దేశంలోనే ప్రముఖ ఓడరేవుగా పేరు సంపాదించుకున్న విశాఖ నగరం, ఇప్పుడిప్పుడే ఐటీ రంగంలో కూడా తన మార్క్ ను సంపాదించుకుంటుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విశాఖ నగరంలో పారిశ్రామిక రంగాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆర్థిక మండలాలను సైతం ఏర్పాటు చేసింది. ఇలా తూర్పు తీరంలో చెన్నై నగరంతో పోటీపడుతూ విశాఖ అభివృద్ధి కొనసాగుతోంది.
విశాఖ నగరానికి సమీపంలోనే భోగాపురంలో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం ఒక గేమ్ చేంజర్ అని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లేదు. ఈ నేపథ్యంలో తూర్పు తీరంలో చెన్నై మహానగరం తర్వాత అతిపెద్ద ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం భోగాపురంలో జరుగుతోంది.
ఈ నేపథ్యంలో భోగాపురం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కూడా అద్భుతంగా విస్తరిస్తోంది అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పటికే భూముల ధరలు కోట్ల రూపాయలకు చేరుకున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతం మరింత ఎక్కువ అభివృద్ధి చెందడంతో పాటు విశాఖ నగరానికి ఒక లైఫ్ లైన్ లాగా మారే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడిదారులకు ఈ ప్రాంతం ఒక బంగారం గని అని చెప్తున్నారు. అలాగే విశాఖ నగరంలో ఫార్మ రంగం కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఇతర ప్రాంతాల నుంచి విశాఖకు నిపుణులు తరలి వస్తున్నారు. దీంతో విశాఖ నగరంలో రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టులకు గిరాకీ భారీగా పెరిగింది అని చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి విశాఖ ఒక మంచి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా నిలుస్తుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు అని చెప్పవచ్చు.