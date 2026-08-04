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తెలుగు ప్రజలకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. విశాఖ-బెంగళూరు మధ్య వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు.. రూట్, టైమింగ్స్ ఇవే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 04, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:16 AM IST

విశాఖపట్నం నుంచి బెంగళూరు వెళ్లే రైల్వే ప్రయాణికులకు వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ ఒక శుభవార్త. ఈ రూట్‌లో అతి త్వరలో స్లీపర్ ట్రైన్‌ను ప్రారంభించనున్నారు. ఇది ప్రయాణికులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పవచ్చు. ఈ రైలు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది, ఎంత సమయంలో గమ్యాన్ని చేరుకుంటుంది? అనే పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

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వందే భారత్

వందే భారత్ రైలు అత్యంత వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది. భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారు, అందులో వందే భారత్ అత్యంత వేగవంతమైన రైలుగా పేరుగాంచింది. వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్‌ను ఇటీవల కామాఖ్యకు ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు విశాఖపట్నం నుంచి బెంగళూరు వెళ్లే ప్రయాణికులకు కూడా ఒక శుభవార్త అందింది.   

vande bharat sleeper train2/7

వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్

ఈ రూట్‌లో కూడా అతి త్వరలో వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును ప్రారంభించనున్నట్లు అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది. దీనివల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల వారికి ఇది పెద్ద ఉపశమనం. ఇది ఎప్పుడు ప్రారంభం అవుతుందనే దానిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు, కానీ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది.  

visakhapatnam to bengaluru vande bharat sleeper3/7

విశాఖ బెంగళూరు వందే భారత్ స్లీపర్

ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్న రూట్లలో ఈ వందే భారత్ రైలును ప్రారంభిస్తున్నారు, ఆ నేపథ్యంలోనే విశాఖపట్నం నుంచి బెంగళూరు రూట్‌లో దీనిని తీసుకువస్తున్నారు. సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. ఈ లగ్జరీ రైలు దసరా ఉత్సవాల సమయంలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.   

vizag bangalore vande bharat sleeper timings4/7

వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ టైమింగ్స్

ప్రస్తుతం విశాఖపట్నం నుంచి బెంగళూరు వెళ్లాలంటే రైలు ద్వారా 18 నుంచి 20 గంటల సమయం పడుతుంది. అయితే, కొత్త వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ ప్రారంభమైతే కేవలం 14 గంటల్లోనే బెంగళూరు చేరుకోవచ్చు. అంటే ప్రయాణ సమయం సుమారు ఆరు గంటలు తగ్గుతుంది.  

vande bharat sleeper train route details5/7

విశాఖపట్నం బెంగళూరు వందే భారత్ రూట్

వందే భారత్ స్లీపర్ టైమింగ్స్: ఈ స్లీపర్ ట్రైన్ వారంలో సోమవారం తప్ప మిగిలిన ఆరు రోజులు నడుస్తుంది. విశాఖపట్నం నుంచి రాత్రి 8:15 గంటలకు బయలుదేరి, 8:45 గంటలకు దువ్వాడ చేరుకుంటుంది. అనంతరం కృష్ణ కెనాల్‌కు అర్థరాత్రి ఒక గంట సమయంలో, నంద్యాలకు ఉదయం 4:40 గంటలకు చేరుకుంటుంది. ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు ఉదయం 7:30 గంటలకు ధర్మవరానికి, ఉదయం 10 గంటలకు బెంగళూరు చేరుకుంటుంది.  

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రైల్వే బోర్డు

తిరుగు ప్రయాణంలో, బెంగళూరు నుంచి రాత్రి 8 గంటలకు బయలుదేరి, అదే రోజు రాత్రి 10:30 గంటలకు ధర్మవరానికి, అర్ధరాత్రి ఒక గంట ప్రాంతంలో నంద్యాలకు చేరుకుంటుంది. ఆ తర్వాత కృష్ణ కెనాల్, దువ్వాడ మీదుగా విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది. ఇది మరుసటి రోజు ఉదయం 10 గంటలకు విశాఖకు చేరుతుంది.  

vizag to bengaluru vande bharat launch date7/7

విశాఖ బెంగళూరు వందే భారత్ స్లీపర్ ప్రారంభం

రైల్వే బోర్డు మరో రెండు మూడు రోజుల్లో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం వందే భారత్ స్లీపర్ సర్వీస్ హౌరా నుంచి కామాఖ్యకు నడుస్తోంది, దీనిని ఈ ఏడాది జనవరిలో ప్రారంభించారు.

TAGS:
visakhapatnam to bengaluru vande bharat sleeper
vizag to bangalore vande bharat sleeper train

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