Vishakhapatnam: రైల్వే ప్రయాణికులకు శుభవార్త .. విశాఖపట్నం-చర్లపల్లి ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు ఇక రెగ్యులర్..! స్టాపులు ఇవే..

Vishakhapatnam To Charlapalli Express Train: రైలు ప్రయాణీకులకు గుడ్ న్యూస్. ప్రధానంగా విశాఖపట్నం నుంచి చర్లపల్లి.  చర్లపల్లి నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్లే రైలు ప్రయాణికుల కోసం ఓ భారీ గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పింది రైల్వే. మరో రైలును రెగ్యులర్ చేశారు. ప్రత్యేకంగా విశాఖపట్నం నుంచి చర్లపల్లి ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు నెంబర్ 18527 ఇక ప్రతి శుక్రవారం అందుబాటులో ఉండనుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 భారతీయ రైల్వే ఎప్పటికప్పుడు రైల్వే ప్రయాణం సుగమం చేయడానికి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ప్రత్యేకంగా రద్దీ ఉన్న ప్రాంతాలలో ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని రైళ్లను రెగ్యులరైజ్‌ చేసింది. తాజాగా విశాఖపట్నం నుంచి చర్లపల్లి, చర్లపల్లి నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్లే రైలు నంబర్ (18527/18528) కూడా రెగ్యులర్ చేసింది.   

ఈ రైలు ఏప్రిల్ 3వ తేదీ నుంచి అందుబాటులో ఉండనుంది. ఈ రోజులు ఇన్ని రోజులు ప్రత్యేకంగా నడిచే రైలు. ఇక ప్రతి శుక్రవారం ఈ రైలు విశాఖపట్నం నుంచి చర్లపల్లి రెగ్యులరైజ్ చేసి నడపనున్నారు. ప్రధనంగా వీకెండ్ రద్దీ దృష్ట్యా ఈ రైలును రెగ్యులర్‌ చేశారు.   

ఈ రైలు ప్రతి శుక్రవారం విశాఖపట్నం నుంచి చర్లపల్లికి బయలుదేరుతుంది. అదేవిధంగా శనివారం చర్లపల్లి నుంచి విశాఖపట్నం తిరుగు ప్రయాణం అవుతుంది అని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.  

విశాఖపట్నం నుంచి చర్లపల్లి వెళ్లే సమయంలో వాల్తేరు, మర్రిపాలెం గోపాలపట్నం, జగ్గయ్యపాలెం, దువ్వాడ, తాడి స్టేషన్లలో ఆగుతూ చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది. ఈ 18527 రైలు ప్రతి శుక్రవారం విశాఖపట్నం నుంచి సాయంత్రం 5:30 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 8 గంటల వరకు చర్లపల్లికి చేరుకుంటుంది.  

ఇక చర్లపల్లి నుంచి విశాఖపట్నం తిరుగు ప్రయాణం శనివారం మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 5:20 గంటలకు చేరుకుంటుంది. కాజీపేట, వరంగల్, ఖమ్మం, రాయనపాడు, ఏలూరు, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, అన్నవరం, తుని, యలమంచిలి, అనకాపల్లి, దువ్వాడగుండా విశాఖపట్నం వెళ్తుంది.

Visakhapatnam to Charlapalli Express Train 18527 schedule Train 18528 timings Vizag to Charlapalli train update Indian Railways latest news

