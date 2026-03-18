  • Tirupati Train: శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్ న్యూస్.. విశాఖ నుంచి తిరుపతి మధ్య మరో కొత్త రెగ్యులర్ ట్రైన్ ప్రారంభం, స్టాప్స్‌ ఇవే..!

Tirupati Train: శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్ న్యూస్.. విశాఖ నుంచి తిరుపతి మధ్య మరో కొత్త రెగ్యులర్ ట్రైన్ ప్రారంభం, స్టాప్స్‌ ఇవే..!

New Regular Train Between Vishakhapatnam and Tirupati: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుపతికి ఎక్కువమంది భక్తులు రాకపోకలు చేస్తూ ఉంటారు. నిత్యం కొన్ని వేల రైళ్లు కూడా రాకపోకలు కూడా దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే విశాఖపట్నం నుంచి తిరుపతికి మరో ట్రైన్ కూడా రెగ్యులరైజ్‌ చేశారు. ఇది ఏప్రిల్ 6వ తేదీ నుంచి విశాఖపట్నం నుంచి తిరుపతికి ఈ ట్రైన్ అందుబాటులో ఉండనుంది. మరుసటి రోజు మంగళవారం తిరుపతి నుంచి విశాఖపట్నం తిరిగి బయలుదేరుతుంది. ఆ  పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం
 
 తిరుపతి వెళ్లే భక్తుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. రద్దీ తగ్గించే దృష్ట్యా భారతీయ రైల్వే విశాఖపట్టణం నుంచి తిరుపతికి మరో రెగ్యులర్ ట్రైన్ అందుబాటులో ఉంచనుంది. 2026 ఏప్రిల్ 6వ తేదీ నుంచి ప్రతి సోమవారం ఈ రైలు అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రధానంగా భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు సులభతర ప్రయాణం అందించడానికి ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్‌ అవుతూనే ఉంటుంది.   

 విశాఖపట్నం నుంచి తిరుపతికి మరో రెగ్యులర్ పై సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఈ విషయాన్ని ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ 6వ తేదీ నుంచి రైలు నెంబర్ 18507 విశాఖపట్నం నుంచి తిరుపతికి ప్రతి సోమవారం అందుబాటులో ఉండనుంది.  

అదేవిధంగా ప్రతి మంగళవారం 18508 అనే రైలు నంబర్ తిరుపతి నుంచి విశాఖపట్టణానికి తిరుగు ప్రయాణం అవుతుంది. ఇది విశాఖపట్నం నుంచి రాత్రి 7:10 నుంచి బయలుదేరి దువ్వాడా, అనకాపల్లి, యలమంచిలి, అన్నవరం, సామర్లకోట, రాజమండ్రి మీదుగా తిరుపతికి మరుసటి రోజు మంగళవారం ఉదయం 9:30 కు చేరుకుంటుంది.  

ఇందులో స్లీపర్, సెకండ్ ఏసీ, థర్డ్‌ ఏసీ, జనరల్ క్లాసులు అందుబాటులో ఉంటాయి. తిరుపతి నుంచి ప్రతి మంగళవారం రాత్రి 9:50 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. ఇది రేణిగుంట, శ్రీకాళహస్తి, గూడూరు, నెల్లూరు గుండా బుధవారం మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది.  

ఇటీవల భారతీయ రైల్వే భువనేశ్వర్ నుంచి ధన్ బాద్ వెళ్లే స్పెషల్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలుతో పాటు పూరి -పాట్నా పూరి స్పెషల్ ఎక్స్‌ప్రెస్, విశాఖపట్నం -తిరుపతి, విశాఖపట్నం- SMVT బెంగళూరు, విశాఖపట్నం-తిరుపతి స్పెషల్, విశాఖపట్నం - చర్లపల్లి రైళ్లను కూడా రెగ్యులరైజ్ చేసింది.

