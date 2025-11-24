English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ram Chandra Agarwal Success Story: రూ.300తో మెగా మార్ట్ నిర్మించాడు.. తర్వాత మొత్తం నష్టాలే.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే నేడు రూ.6,552 కోట్లకు యజమాని..!

Ram Chandra Agarwal Success Story:  నాలుగేండ్ల వయసులో పోలియో దాడి అతని జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. దిగువ భాగం పూర్తిగా పనిచేయకపోవడంతో చిన్న వయసులోనే క్రచెస్ అతని శాశ్వత ఆధారమయ్యాయి. చిన్న పనైనా ఇతరుల సహాయం లేకుండా చేసుకోవడం కష్టంగా మారింది. అయినా ఏ దశలోనూ జీవితాన్ని వదిలేయాలని అతను అనుకోలేదు. అతని ఆత్మవిశ్వాసమే అతన్ని నిలబెట్టింది. 
1 /7

కోల్‌కతాలో జన్మించిన రామచంద్ర అగర్వాల్ చిన్నప్పటి నుండి ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొన్నాడు. వైకల్యం ఉన్నప్పటికీ విద్యను పూర్తిచేసి ఉద్యోగం సంపాదించాడు. అయితే ఆ ఉద్యోగం అతనికి నచ్చలేదు. ఏదో తనకంటూ స్థిరమైన వ్యాపారం చేయాలనే ఆలోచన రావడంతో కేవలం రూ. 300 అప్పు తీసుకుని ఒక జిరాక్స్ షాప్ పెట్టాడు. అది నడవలేదు. తర్వాత కూల్ డ్రింక్స్  అమ్మే చిన్న వ్యాపారం ప్రారంభించాడు. ఆ ప్రయత్నం కూడా ఫలితం ఇవ్వలేదు

2 /7

ఆ తర్వాత బట్టల వ్యాపారం వైపు తిరిగాడు. ఒక చిన్న ఫాబ్రిక్ షాప్ తెరిచి 15 సంవత్సరాలు కోల్‌కతాలో నడిపాడు. కష్టపడి పనిచేసినప్పటికీ పెద్దగా వృద్ధి కనిపించలేదు. అయినా అవినీతి లేకుండా, ఓటమితో వెనక్కి తగ్గకుండా మరో పెద్ద నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అన్నీ వదిలేసి ఢిల్లీలో కొత్తగా ప్రారంభించాలన్న నిర్ణయానికి వచ్చాడు. 

3 /7

రామచంద్ర అగర్వాల్ మార్కెట్‌లో రాబోయే మార్పులను ముందుగానే గమనించాడు. ఒకే చోట కిరాణా, దుస్తులు, పండ్లు కూరగాయలు అన్నీ దొరికే పెద్ద దుకాణాల కాలం వస్తుందని అతను ఊహించాడు. అదే దృష్టితో 2001–02లో ఢిల్లీలో  విశాల్ మెగా మార్ట్  మొదటి దుకాణాన్ని ప్రారంభించాడు. మధ్యతరగతి, దిగువ మధ్యతరగతిని లక్ష్యంగా చేసుకుని, అందుబాటు ధరలే తన ప్రధాన ఆయుధంగా రూపొందించాడు. 99 రూపాయల కాన్సెప్ట్ అతని వ్యాపారానికి భారీ విజయాన్ని తీసుకొచ్చింది.

4 /7

ఇదే ఊపుతో విశాల్ మెగా మార్ట్ దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. 414 నగరాలలో 645 దుకాణాలను స్థాపించి, లక్షల చదరపు అడుగుల రిటైల్ స్థలాన్ని నిర్మించి, ఐదు కర్మాగారాలను ఏర్పాటు చేస్తూ అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధించింది. 2007 నాటికి కంపెనీ విలువ రూ. 2,000 కోట్లకు చేరడం అతని కష్టానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది.

5 /7

అయితే విజయమే అతనికి అతి పెద్ద పరీక్షను తెచ్చింది. వేగంగా విస్తరించాలనే తొందరలో మార్కెట్ డిమాండ్, ప్రాంతీయ అవసరాలు సరిగా అంచనా వేయకుండానే అనేక కొత్త దుకాణాలు, కర్మాగారాలు ప్రారంభించాడు. ఈ తొందరపాటు నిర్ణయాలు వ్యాపారానికి భారమయ్యాయి. అప్పు భారీగా పెరిగింది. ఇదే సమయంలో 2008 గ్లోబల్ ఆర్థిక మాంద్యం దెబ్బ మరింత కష్టాలను తెచ్చింది. నష్టాలు పెరుగుతూనే ఉండడంతో కంపెనీపై రూ. 750 కోట్ల భారీ అప్పు పేరుకుంది.

6 /7

ఇక చివరికి విశాల్ మెగా మార్ట్‌ను అమ్మక తప్పలేదు. ఒకప్పుడు రూ. 1100 కోట్ల విలువ కలిగిన తన కంపెనీని రామచంద్ర అగర్వాల్ కేవలం రూ. 70 కోట్లకు విక్రయించాడు. శ్రీరామ్ గ్రూప్, TPG క్యాపిటల్ కలిసి దీన్ని కొనుగోలు చేశాయి. అనంతరం 2018లో కేదార క్యాపిటల్,  పార్టనర్స్ గ్రూప్ ఈ బ్రాండ్‌ను మరోసారి స్వాధీనం చేసుకున్నాయి.

7 /7

రామచంద్ర అగర్వాల్ కథ..  కష్టాలు కొండంతైనా, మనస్సు దృఢంగా ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమే అని నిరూపించిన జీవితం. ఓడిపోవడమే కాదని, ప్రతి ఓటమి వెనుక కొత్త విజయానికి మార్గం ఉంటుందనే సందేశం ఇస్తుంది.  

Vishal Mega Mart vishal mega mart owner V2 Retail owner Vishal Mega Mart share price Ram Chandra Agarwal vishal mega mart salary biggest retail store in india

