Thalapathy Vijay: తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌కు థ్యాంక్స్.. పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్నారు: హీరో విశాల్

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 27, 2026, 04:38 PM IST|Updated: May 27, 2026, 04:38 PM IST

Thalapathy Vijay:తమిళ సినీ నటుడు విశాల్ తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌  తీసుకున్న కీలక నిర్ణయంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. తమిళ సినిమా పరిశ్రమకు ఉపయోగపడేలా ప్రభుత్వం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించిందంటూ విశాల్ సోషల్ మీడియాలో స్పందించారు.

విశాల్ ట్వీట్

కొత్తగా విడుదలయ్యే తమిళ సినిమాలను థియేటర్లలో తొలి వారం రోజుకు ఐదు షోలు ప్రదర్శించేందుకు అనుమతి ఇవ్వడం ఇండస్ట్రీకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని హీరో విశాల్ తెలిపారు. తమిళనాడులో విడుదలయ్యే ప్రతి తమిళ సినిమాకు మొదటి వారం రోజూ ఐదు షోలు ప్రదర్శించుకునే అవకాశం కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం ఇటీవల నిర్ణయం తీసుకుంది.   

తమిళ సినిమాలకు 5 షోలు

ఈ అదనపు షోల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని కూడా స్పష్టం చేసింది. నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, థియేటర్ యాజమాన్యాలు కలిసి పరస్పర అంగీకారంతో నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.  

కోలీవుడ్ వార్తలు

ఈ నిర్ణయాన్ని తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ మొత్తం స్వాగతిస్తోంది. ఇప్పటికే పలువురు కోలీవుడ్ ప్రముఖులు సీఎంకు ధన్యవాదాలు చెబుతున్నారు. విశాల్ తన ట్వీట్‌లో  తమిళ సినిమా పరిశ్రమ ప్రస్తుత పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అభినందనీయం.   

విజయ్ తాజా వార్తలు

కొత్తగా విడుదలయ్యే సినిమాలకు తొలి ఏడు రోజులు రోజుకు ఐదు షోలు అనుమతించడం ఇండస్ట్రీకి పెద్ద ఊరట. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడే మరిన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాం  అని పేర్కొన్నారు.  

తమిళనాడు సినిమా అప్‌డేట్స్

ఇటీవల కోలీవుడ్ ప్రముఖులు సీఎంను కలిసి పలు అంశాలపై చర్చించినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా కొత్త సినిమాల విడుదల సమయంలో అదనపు షోలకు అనుమతివ్వాలని చేసిన విజ్ఞప్తికి ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించినట్టు తెలుస్తోంది. దీంతో తమిళ సినిమా రంగానికి ఇది బిగ్ బూస్ట్‌గా మారిందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తం మీద సీఎం విజయ్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలపై తమిళనాడులో ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

