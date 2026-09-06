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Vishnupriya Net Worth: సుమ, శ్రీముఖిలకు కూడా సాధ్యం కానిది.. విష్ణుప్రియ నెలకు ఇంత సంపాదిస్తుందా?

Written ByVishnupriya
Published: Sep 06, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:57 PM IST

Vishnupriya Net Worth: తెలుగు బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు విష్ణుప్రియ భిమినేని గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేదు. యాంకర్‌గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె, సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. తన స్టైల్, మాట తీరు, ఫోటోలు, వీడియోలతో తరచూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం సినిమాల్లో పెద్దగా అవకాశాలు లేకపోయినా, ఆదాయం విషయంలో మాత్రం విష్ణుప్రియ వెనక్కి తగ్గడం లేదని ప్రచారం జరుగుతోంది.

Vishnu Priya Instagram Income1/6

విష్ణుప్రియ నెట్ వర్త్

విష్ణుప్రియ యాంకర్‌గా మాత్రమే కాకుండా నటిగా కూడా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంది. కొన్ని సినిమాల్లో కనిపించినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో పెద్దగా సినిమా ప్రాజెక్టులు లేవని సమాచారం. అయినప్పటికీ ఆమెకు సోషల్ మీడియా ద్వారా మంచి ఆదాయం వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

Vishnu Priya Earnings2/6

విష్ణుప్రియ

విష్ణుప్రియకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పెద్ద సంఖ్యలో ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఆమె సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఫీచర్‌కు కూడా మంచి స్పందన వస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రత్యేకంగా చెల్లింపు చేసే సబ్‌స్క్రైబర్ల కోసం ఆమె ఎక్స్‌క్లూజివ్ కంటెంట్ అందిస్తుందని తెలుస్తోంది.  

Vishnu Priya Monthly Income3/6

విష్ణుప్రియ భిమినేని

ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ధర ఒక్కో వ్యక్తికి సుమారు రూ.390గా ఉందని సమాచారం. 7 వేల మందికి పైగా సబ్‌స్క్రైబర్లు ఉంటే, నెలకు వచ్చే మొత్తం ఆదాయం గణనీయంగా ఉంటుంది. అయితే ప్లాట్‌ఫామ్ ఛార్జీలు, ఇతర ఖర్చులు తీసివేసిన తర్వాత విష్ణుప్రియకు నెలకు సుమారు రూ.20 లక్షల వరకు ఆదాయం వస్తుందని కొన్ని కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి.  

Vishnu Priya Bhimeneni4/6

విష్ణుప్రియ నెల ఆదాయం

విష్ణుప్రియ మొత్తం ఆస్తుల విలువ లేదా ఖచ్చితమైన నెట్‌వర్త్‌పై అధికారిక సమాచారం అందుబాటులో లేదు. అందువల్ల ఆమె నెట్‌వర్త్ ఇంత అని ఖచ్చితంగా చెప్పడం కష్టం. అయితే యాంకరింగ్, టీవీ కార్యక్రమాలు, సినిమాలు, సోషల్ మీడియా వంటి విభిన్న మార్గాల ద్వారా ఆమె ఆదాయం పొందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

Vishnu Priya5/6

విష్ణుప్రియ సంపాదన

ముఖ్యంగా సినిమాలు లేదా టీవీ షోలు లేకపోయినా సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించుకుని సంపాదించడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రస్తుతం సెలబ్రిటీలకు సోషల్ మీడియా కూడా ఒక ముఖ్యమైన ఆదాయ వనరుగా మారుతోంది. విష్ణుప్రియ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది.  

Vishnu Priya Net Worth6/6

విష్ణుప్రియ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఆదాయం

ఇక తన వ్యక్తిగత విషయాలతో కూడా విష్ణుప్రియ అప్పుడప్పుడు వార్తల్లో నిలుస్తుంటుంది. దీంతో ఆమెకు సోషల్ మీడియాలో మరింత పాపులారిటీ పెరుగుతోంది. మొత్తంగా చూసుకుంటే, సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గినా ఆదాయాన్ని కొనసాగించడానికి సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించుకోవడం విష్ణుప్రియ ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవచ్చు.

TAGS:
Vishnu Priya Net Worth
Vishnu Priya
Vishnu Priya Bhimeneni
Vishnu Priya Monthly Income
Vishnu Priya Earnings
Vishnu Priya Instagram Income

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