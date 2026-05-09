Vishnu Priya Boyfriends News: టాలీవుడ్ ఫీమేల్ యాంకర్ విష్ణుప్రియ గురించి చాలా మందికి తెలుసు. ఈమె ఇటీవలే ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ వివాదం ద్వారా వార్తల్లోకి ఎక్కింది. ఇప్పుడు మరో సంచలన ప్రకటన చేసి మరోసారి ఫ్యాన్స్ను షాక్కు గురిచేస్తుంది.
బుల్లితెరపై యాంకర్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన యాంకర్ విష్ణుప్రియ.. సుడిగాలి సుధీర్తో చేసిన కామెడీ షోతో పాపులర్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత బిగ్బాస్ రియాలిటీ షోతో టీవీ ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరైంది. కానీ, కొన్నిసార్లు అనేక వివాదాలతో తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తోంది ఈ బ్యూటీ.
గతంలో బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోట్ చేసిందనే ఆరోపణలతో ఆమె వార్తల్లోకి ఎక్కింది. ఇటీవలే బోల్డ్ ఫొటోలతో ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ మొదలుపెట్టిందని కొందరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఇప్పుడు తన మాజీ బాయ్ఫ్రెండ్స్ గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ కనిపించింది. యాంకర్ విష్ణుప్రియ గతంలో ఎంతోమంది బాయ్ఫ్రెండ్స్తో రిలేషన్లో ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే బ్రేకప్ తర్వాత వారితో రిలేషన్ కంటిన్యూ చేశారా? అని ఎదురైన ప్రశ్నకు యాంకర్ విష్ణుప్రియ స్పందించింది.
తన మాజీ బాయ్ఫ్రెండ్స్తో తాను ఇప్పటికీ టచ్లో ఉన్నట్లు యాంకర్ విష్ణుప్రియ చెప్పుకొచ్చింది. వారంతా తనకు బెస్ట్ఫ్రెండ్స్గా ఉన్నారని చెప్పుకొచ్చింది. బ్రేకప్ అయినా వారితో రిలేషన్ పెట్టుకోకుండా ఫ్రెండ్స్లా ఉంటున్నట్లు ఆమె చెప్పింది.
చచ్చేంత వరకు తన మాజీ బాయ్ఫ్రెండ్స్తో టచ్లో ఉంటానని విష్ణుప్రియ వెల్లడించింది. వాళ్లని నిరంతరం ప్రేమిస్తూనే ఉంటానని ఆమె చెప్పింది. బ్రేకప్ అయినంత మాత్రానా వాళ్లపై ఎలాంటి ద్వేషం లేదని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.