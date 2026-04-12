Vishnu Priya Instagram Subscription News: నేటితరం ఇన్స్టాగ్రామ్ మోడల్స్.. తమ అందాలను ఆరబోస్తూ, డబ్బు దండుకునే దందాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో తెరలేపారు. ఇప్పుడు ఇదే విషయమై యాంకర్ విష్ణుప్రియపై తాజాగా కేసు నమోదయ్యింది. సోషల్ మీడియాలో వేదికగా హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ.. అర్ధనగ్న ప్రదర్శన చేస్తున్నారంటూ కొందరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
నేటితరం ఇన్స్టాగ్రామ్ మోడల్స్.. తమ అందాలను ఆరబోస్తూ, డబ్బు దండుకునే దందాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో తెరలేపారు. ఇప్పుడు ఇదే విషయమై యాంకర్ విష్ణుప్రియపై తాజాగా కేసు నమోదయ్యింది.
సోషల్ మీడియాలో వేదికగా యాంకర్ విష్ణుప్రియ హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ.. అర్ధనగ్న ప్రదర్శన చేస్తున్నారంటూ కొందరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటూ ఇటీవలే కొందరు సెలబ్రిటీలు తమ సీక్రెట్స్, డైలీ రొటీన్ విషయాలతో పాటు కొన్ని గ్లామర్ ఫొటోలను ఫాలోవర్స్తో స్పెషల్గా షేర్ చేస్తూ దాని ద్వారా డబ్బును ఆర్జిస్తున్నారు.
నార్త్ నుంచి సౌత్ వరకు దేశవ్యాప్యంగా ఎందరో మహిళా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు వారి అందాలను తాకట్టు పెడుతూ సోషల్ మీడియాలో వ్యాపారం చేస్తున్నారు. వారి అందాల ఆరబోతకు సంబంధించిన ఫొటోలు వీడియోలను షేర్ చేస్తూ లక్షల కొద్ది డబ్బును సంపాదిస్తున్నారు.
అయితే ఇలాంటి పోకడపై ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతుంది. డబ్బు సంపాదించేందుకు ఇలాంటి సిగ్గుమాలిన చర్యలు అవసరమా అంటూ హితవు పలుకుతున్నారు.
ఇప్పుడు ఇలాంటి కోవలోనే యాంకర్ విష్ణుప్రియ తాజాగా కొన్ని గ్లామర్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది. అయితే తన ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా కుర్రాళ్లకు ఆకర్షిస్తూ అర్ధనగ్న ఫొటోలను షేర్ చేస్తోందని ఆరోపిస్తూ కొందరు కేసు నమోదు చేశారు.
అయితే యాంకర్ విష్ణుప్రియ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఒక్కొక్కరి నుంచి నెలకు రూ.390 వసూలు చేస్తుండగా.. ఆమె సరాసరి నెలకు రూ.12 లక్షల డబ్బును కేవలం గ్లామర్ ఫొటోల ద్వారానే ఆర్జిస్తుండడం విశేషం.
ఇలా తెలుగుతో పాటు పలు రాష్ట్రాలకు చెందిన లేడీ ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు సగటున నెలకు రూ.10 లక్షల మేర సంపాదిస్తున్నారు.
ఇంతకు ముందు చాలామంది ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు బెట్టింగ్ యాప్స్కు ప్రచారం చేసి డబ్బు సంపాదించిన ఘటనలు ఏర్పడ్డాయి. అయితే ఇన్ని రోజుల తర్వాత మరోసారి సమాజాన్ని పాడుచేసే సంస్కృతి మొదలైందని సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు.