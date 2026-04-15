Vishnu Priya Subscription: యాంకర్ విష్ణుప్రియకు కాసుల పంట..కేసు తర్వాత గ్లామర్ ఫొటోలకు డిమాండ్.. రూ.11 లక్షలు పెరిగిన ఆదాయం!

Vishnu Priya Subscription News: నేటి తరంలో తమపై నెగటివ్ పబ్లిసిటీని కూడా సంపదగా మార్చుకునే ఘటనలు సినీ పరిశ్రమలో ఎన్నో జరిగాయి. ఇప్పుడు తాజాగా యాంకర్ విష్ణుప్రియ ఉదంతం మరోసారి దాన్ని నిరూపించింది.
ఆమె సోషల్ మీడియాలో ఇటీవేలే కొన్ని గ్లామర్, అర్ధనగ్న ఫొటోలను పోస్ట్ చేస్తుందనే ఆరోపణలతో ఓ విద్యార్థి సంఘం ఆమెపై కేసు నమోదు చేసింది.
ఆ కేసు పెట్టే ముందు నాటికి యాంకర్ విష్ణుప్రియ ఇన్స్టాగ్రామ్లో సబ్స్క్రైబర్ల సంఖ్య ఓ మాదిరిగా ఉన్నా.. కేసు పెట్టిన నేపథ్యంలో ఆమె గురించి వార్తల్లో తెగ చర్చ జరిగింది. దీని ద్వారా ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాకు పాపులారిటీ ఇవ్వడంతో ఆమెకు ఫాలోవర్స్ పెరిగారు.
దీంతో పాటు ఆమె సబ్స్క్రైబర్ల సంఖ్య కూడా అమాంతం పెరిగింది. అలాగే ఆమె సంపద అమాంతం రూ.11 లక్షలు పెరిగినట్లు సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ జరుగుతోంది.
ఈ వివాదం తర్వాత ఆమె సబ్స్క్రైబర్ల సంఖ్య 4,832కు చేరిందట. దీంతో ఒక్కో వ్యక్తి నుంచి రూ.390 వసూలు చేస్తుండగా.. మొత్తంగా నెలకు రూ.18.90 లక్షల సంపాదన యాంకర్ విష్ణుప్రియ అకౌంట్లో వచ్చిపడుతుందట.
ఏది ఏమైనా ఆ కేసు సంగతి పక్కన పెడితే ఆమె గురించి ప్రచారం చేసి..ఆమె ప్రొఫైల్కు మరింతగా ఈ ఘటనతో ప్రచారం చేసినట్లు అయ్యింది.