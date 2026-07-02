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Trisha Pet Dog: త్రిష పెంచుకుంటుంది మా పెంపుడు కుక్క కూతురిని.. స్టార్ హీరో బయటపెట్టిన నిజం!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 02, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:42 PM IST

Trisha Pet Dog: తమిళ నటుడు విష్ణు విశాల్ తాజాగా చెప్పిన ఒక చిన్న విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ప్రముఖ నటి త్రిష పెంపుడు కుక్క గురించి ఆయన ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ చెప్పని ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత అభిమానులు కూడా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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త్రిష పెంపుడు కుక్క

ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో విష్ణు విశాల్ మాట్లాడుతూ, త్రిష ప్రస్తుతం పెంచుకుంటున్న కుక్క తన పెంపుడు కుక్క "టెడ్డీ"కి పుట్టిన కూతురేనని చెప్పారు. టెడ్డీ పూడుల్ జాతికి చెందిన కుక్క అని, త్రిష పెంచుతున్న కుక్క కూడా అదే జాతికి చెందినదని తెలిపారు.  

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విష్ణు విశాల్

ఈ విషయం గురించి మాట్లాడుతూ, "ఇది నేను ఇప్పటివరకు ఎక్కడా చెప్పలేదు. త్రిష దగ్గర ఇప్పుడు ఉన్న కుక్క మా టెడ్డీ కూతురు. అది పూడుల్ జాతికి చెందినది. నా భార్యకు, త్రిషకు చాలా మంచి స్నేహం ఉంది. ఇద్దరూ తరచూ కుక్కల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విషయం చెప్పినందుకు త్రిష నాపై కోపపడదని ఆశిస్తున్నాను" అని నవ్వుతూ చెప్పారు.ఈ పరిచయం ఎలా ఏర్పడిందో కూడా విష్ణు విశాల్ వివరించారు. తన భార్యకు, త్రిషకు జంతువులంటే ఎంతో ఇష్టమని, ముఖ్యంగా కుక్కల గురించి ఇద్దరూ తరచూ మాట్లాడుకుంటారని తెలిపారు. ఆ స్నేహం కారణంగానే టెడ్డీ కూతురిని త్రిష తన కుటుంబంలోకి తీసుకువచ్చిందని చెప్పారు.

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పూడుల్ కుక్క

త్రిషకు జంతువులంటే ఎంతో ప్రేమ అనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఆమె తన పెంపుడు కుక్క "ఇస్సీ"తో కలిసి ఉన్న ఫోటోలు, వీడియోలను తరచూ సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటుంది. త్రిషతో పాటు ఆమె తల్లి కూడా ఇస్సీని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యురాలిలా ఆ కుక్కను పెంచుతున్నారు.  

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ఇస్సీ

ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, త్రిష రెండు దశాబ్దాలకుపైగా దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర కథానాయికగా కొనసాగుతోంది. ఇటీవల విడుదలైన ఆమె చిత్రాలకు కూడా మంచి ఆదరణ లభించింది. ప్రస్తుతం కూడా పలు ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్టులతో ఆమె బిజీగా ఉంది.  

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త్రిష తాజా వార్తలు

విష్ణు విశాల్ చెప్పిన ఈ చిన్న రహస్యం అభిమానులకు కొత్త ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. సినిమాలకు బయట కూడా నటీనటుల మధ్య ఉన్న మంచి స్నేహాన్ని ఇది చూపించింది. అలాగే పెంపుడు జంతువులు మనుషుల మధ్య ఎంత అందమైన బంధాన్ని ఏర్పరుస్తాయో ఈ సంఘటన మరోసారి గుర్తు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

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Vishnu Vishal
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