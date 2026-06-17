Vishnupriya Body Count Controversy: ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా అర్ధనగ్న ఫొటోలు, వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తుందని ఇటీవలే యాంకర్ విష్ణుప్రియపై కేసు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. అది కాకముందే ఇప్పుడు మరో వివాదంతో విష్ణుప్రియపై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వస్తున్నాయి.
యాంకర్ విష్ణుప్రియ ఇటీవలే చేసిన ఓ కామెంట్ ఇప్పుడు వివాదాస్పదంగా మారింది. తన బాడీ కౌంట్ 5 అంటూ యాంకర్ విష్ణుప్రియ చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు తీవ్ర విమర్శలకు దారితీస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అందుకు సంబంధించి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
బుల్లితెరపై యాంకర్గా, టాలీవుడ్ నటిగా పేరొందిన విష్ణుప్రియ.. తరచూ అనేక వివాదాలతో వార్తల్లో నిలుస్తోంది. యూట్యూబ్లోని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ద్వారా కెరీర్ ప్రారంభించిన విష్ణుప్రియ.. ఆ తర్వాత బుల్లితెరపై యాంకర్గా అడుగుపెట్టింది.
ఆ తర్వాత అనేక కార్యక్రమాల్లో యాంకర్గా చేస్తూ తనదైన వాక్ ఛాతుర్యంతో అభిమానులను సొంతం చేసుకున్న విష్ణుప్రియ.. బిగ్బాస్ సీజన్ 8లో పోటీదారుగా ప్రేక్షకులను అలరించింది.
తాజాగా యాంకర్ విష్ణుప్రియ తన ఫ్యాన్స్తో చేసిన ఓ లైవ్ వీడియోలో ఓ భయంకరమైన కామెంట్ చేసి కుర్రాళ్లను షాక్కు గురిచేసింది. తన "బాడీ కౌంట్ 5" అంటూ ఓ అభిమాని అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చింది.
అయితే బాడీ కౌంట్ అంటే ఏంటి? అంటూ ఫ్యాన్స్ తెగ చర్చించుకుంటున్నారు. అయితే కొందరు అభిమానులు మాత్రం విష్ణుప్రియ తన వ్యక్తిగత విషయాలను ఇలా బహిర్గతం చేయడం పట్ల ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.