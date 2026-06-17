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Vishnupriya Body Count: "నా బాడీ కౌంట్ 5.." లైవ్‌లో సీక్రెట్ లవర్స్ చిట్టా విప్పిన యాంకర్ విష్ణుప్రియ..

Written ByHarish Darla
Published: Jun 17, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:30 PM IST

Vishnupriya Body Count Controversy: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ద్వారా అర్ధనగ్న ఫొటోలు, వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తుందని ఇటీవలే యాంకర్ విష్ణుప్రియపై కేసు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. అది కాకముందే ఇప్పుడు మరో వివాదంతో విష్ణుప్రియపై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వస్తున్నాయి. 

Vishnupriya Bhimeneni1/5

విష్ణుప్రియ బాడీ కౌంట్..

​యాంకర్ విష్ణుప్రియ ఇటీవలే చేసిన ఓ కామెంట్ ఇప్పుడు వివాదాస్పదంగా మారింది. తన బాడీ కౌంట్ 5 అంటూ యాంకర్ విష్ణుప్రియ చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు తీవ్ర విమర్శలకు దారితీస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అందుకు సంబంధించి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

Vishnupriya Controversy2/5

విష్ణుప్రియ బాడీ కౌంట్..

బుల్లితెరపై యాంకర్‌గా, టాలీవుడ్ నటిగా పేరొందిన విష్ణుప్రియ.. తరచూ అనేక వివాదాలతో వార్తల్లో నిలుస్తోంది. యూట్యూబ్‌లోని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ద్వారా కెరీర్ ప్రారంభించిన విష్ణుప్రియ.. ఆ తర్వాత బుల్లితెరపై యాంకర్‌గా అడుగుపెట్టింది. 

Anchor Vishnupriya Body count3/5

విష్ణుప్రియ బాడీ కౌంట్..

ఆ తర్వాత అనేక కార్యక్రమాల్లో యాంకర్‌గా చేస్తూ తనదైన వాక్ ఛాతుర్యంతో అభిమానులను సొంతం చేసుకున్న విష్ణుప్రియ.. బిగ్‌బాస్ సీజన్ 8లో పోటీదారుగా ప్రేక్షకులను అలరించింది. 

Vishnupriya Instagram Subscription4/5

విష్ణుప్రియ బాడీ కౌంట్..

తాజాగా యాంకర్ విష్ణుప్రియ తన ఫ్యాన్స్‌తో చేసిన ఓ లైవ్ వీడియోలో ఓ భయంకరమైన కామెంట్ చేసి కుర్రాళ్లను షాక్‌కు గురిచేసింది. తన "బాడీ కౌంట్ 5" అంటూ ఓ అభిమాని అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చింది. 

Vishnu Priya Body Count News5/5

విష్ణుప్రియ బాడీ కౌంట్..

అయితే బాడీ కౌంట్ అంటే ఏంటి? అంటూ ఫ్యాన్స్ తెగ చర్చించుకుంటున్నారు. అయితే కొందరు అభిమానులు మాత్రం విష్ణుప్రియ తన వ్యక్తిగత విషయాలను ఇలా బహిర్గతం చేయడం పట్ల ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

TAGS:
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Vishnupriya Body Count Comments

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