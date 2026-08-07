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Vishwanath and Sons Review: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ కథ లీక్..సూర్య సినిమాలో ట్విస్ట్ ఇదే!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 07, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:50 PM IST

Vishwanath and Sons Review:సూర్య ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా కథ, కీలక ట్విస్ట్‌కు సంబంధించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అసలు కథ ఏంటి? సినిమాలో ట్విస్ట్ ఏమిటి? పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

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మూవీ ట్విస్ట్

కోలీవుడ్ స్టార్ సూర్య హీరోగా, టాలీవుడ్ దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి తెరకెక్కిస్తున్న విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, పాటలు ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచగా.. ఇప్పుడు ఈ సినిమా కథకు సంబంధించిన ఓ ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అయితే దీనిపై చిత్రబృందం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.  

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సూర్య సినిమా

ప్రచారంలో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ చిత్రంలో సూర్య  సంజయ్ విశ్వనాథ్ అనే మాజీ ఒలింపిక్ షూటర్ పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కుటుంబ నేపథ్యంతో సాగే ఈ కథలో ఆయన జీవితంలో చోటుచేసుకునే భావోద్వేగ సంఘటనలు ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉండనున్నాయని టాక్ వినిపిస్తోంది.  

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సూర్య

వైరల్ అవుతున్న కథనం ప్రకారం, హీరో బిడ్డ అనారోగ్యానికి గురైన తర్వాత అతని జీవితంలో అనూహ్యమైన మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఆ క్రమంలో తన బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన  సరోగేట్ తల్లి తో భావోద్వేగ అనుబంధం ఏర్పడుతుందని, అదే కథలో కీలక మలుపుగా మారుతుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ ఎమోషనల్ ట్రాక్ ప్రేమకథగా మారుతుందా లేదా అనేది కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్న కథనాలు మాత్రమే.  

Vishwanath and Sons Review4/5

విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ రివ్యూ

ఇక తాజాగా విడుదలైన టీజర్‌లో సూర్య వింటేజ్ లుక్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. టీజర్‌ను బట్టి చూస్తే, హీరో కంటే దాదాపు 20 ఏళ్లు చిన్న వయసున్న యువతి ఆయనపై ప్రేమ పెంచుకునే అంశం కూడా కథలో భాగంగా ఉండొచ్చనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దీంతో సినిమాలో భావోద్వేగాలతో పాటు రొమాన్స్, కుటుంబ విలువలు, కామెడీకి కూడా ప్రాధాన్యం ఉంటుందని సినీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.  

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విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్

దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి గత చిత్రాల మాదిరిగానే ఈ సినిమాను కూడా హృద్యమైన భావోద్వేగాలతో తెరకెక్కిస్తున్నారని సమాచారం. అయితే కథకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు సినిమా విడుదలయ్యే వరకు సస్పెన్స్‌గానే ఉండనున్నాయి.  

TAGS:
Vishwanath and Sons
Vishwanath and Sons Review
Suriya
Suriya Movie
Vishwanath and Sons Story

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