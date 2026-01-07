English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vivo Electric Cycle 2026: రూ.10 వేలకే వివో ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్..ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 160 కి.మీ ప్రయాణం చేయోచ్చు!

Vivo Electric Cycle 2026: రూ.10 వేలకే 'వివో' ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్..ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 160 కి.మీ ప్రయాణం చేయోచ్చు!

Vivo Electric Cycle 2026 Price: ప్రస్తుత కాలంలో పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల నుండి ఉపశమనం పొందేందుకు పట్టణ వాసులు, విద్యార్థులు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో, సరికొత్త వివో ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ 2026 మార్కెట్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అత్యంత తక్కువ ధరకే అద్భుతమైన ఫీచర్లను అందిస్తుండటంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
ప్రస్తుత కాలంలో పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల నుండి ఉపశమనం పొందేందుకు పట్టణ వాసులు, విద్యార్థులు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. 

ఈ క్రమంలో, సరికొత్త వివో ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ 2026 మార్కెట్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అత్యంత తక్కువ ధరకే అద్భుతమైన ఫీచర్లను అందిస్తుండటంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

సూపర్ మైలేజ్: ఈ సైకిల్ లోని శక్తివంతమైన బ్యాటరీని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే, రైడింగ్ పరిస్థితులను బట్టి 100 కి.మీ నుండి 160 కి.మీ వరకు ప్రయాణించవచ్చు. రోజువారీ ప్రయాణాలకు ఇది సరైన ఎంపిక.  

7-స్పీడ్ గేర్ సిస్టమ్: రోడ్డు పరిస్థితులను బట్టి వేగాన్ని సర్దుబాటు చేసుకునేందుకు ఇందులో 7-స్పీడ్ గేర్ వ్యవస్థను అందించారు. దీనివల్ల ఎత్తుపల్లాల రోడ్లపై కూడా సులభంగా సైక్లింగ్ చేయవచ్చు. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు నప్పేలా ఆధునిక లుక్, తేలికపాటి స్మార్ట్ డిజైన్‌తో దీనిని రూపొందించారు.

ఈ ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ ప్రారంభ ధర కేవలం రూ.9,999 గా ప్రచారం జరుగుతోంది. సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ సైకిళ్లు రూ.25,000 పైనే ఉంటాయి. కానీ వివో ఇంత తక్కువ ధరకే అందించడం రైడర్లను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. తక్కువ ఖర్చుతో పర్యావరణానికి మేలు చేసే ప్రయాణాన్ని కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక కావచ్చు.

గమనిక: ఈ సమాచారం ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్, సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వివరాల ఆధారంగా రూపొందించింది. ఈ ధరకు సంబంధించి వివో సంస్థ నుండి ఎటువంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు. కాబట్టి, కొనుగోలు చేసే ముందు సమీపంలోని సైకిల్ స్టోర్లు లేదా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లను సంప్రదించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడం ఉత్తమం.

