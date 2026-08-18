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Vivo S2 5g: రాఖీ స్పెషల్ ఆఫర్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Vivo S2 5G ఫోన్‌ కేవలం రూ.19,374కే కొనే ఛాన్స్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 18, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:04 PM IST

Vivo S2 5g: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Vivo S2 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ రాఖీ సందర్భంగా అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Vivo S2 5g Price Cut: రాఖీ సందర్భంగా మీ సోదరులకు, సోదరీమణులకు మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను గిఫ్ట్‌ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అద్బుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని మొబైల్స్‌ చీప్‌ ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. 
 

Android 16 Vivo Phone1/6

Vivo S2 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ Vivo S2 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్బుతమైన ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. రాఖీ సందర్భంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి 40 శాతం కంటే ఎక్కువ మొత్తంలోనే డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.  

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AMOLED డిస్‌ప్లే

భారతదేశంలో Vivo S2 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో లాంచ్ అయింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6.83-అంగుళాల కర్వ్‌డ్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 1.5K రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,900 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం..  

Vivo S2 Rakhi Sale3/6

ప్రాసెసర్‌

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ MediaTek Dimensity 7360 Turbo (4nm ప్రాసెస్) ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది    Android 16 ఆధారిత OriginOS Funtouch OS సాఫ్ట్‌వేర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌తో లభిస్తోంది. దీని వెనకాలో 50MP Sony IMX882 ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.  

Vivo S2 Flipkart Rakhi Sale4/6

32MP సెల్ఫీ కెమెరా

అలాగే ఇది 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరాతో పాటు 32MP సెల్ఫీ కెమెరా, మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ 7,050mAh భారీ బ్యాటరీ, 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది IP68తో పాటు IP69 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో కంపెనీ 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NavIC, USB Type-C కనెక్టివిటీని కూడా కలిగి ఉంటుంది.

Vivo S2 5g Price5/6

ఈ  Vivo S2 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన MRP ధర రూ.66,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.27,000 వరకు ఫ్లాట్‌ డిస్కౌంట్‌ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్‌ కేవలం రూ.39,999కే పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా అదనంగా బ్యాంక్‌తో పాటు ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.  

Vivo S2 5g6/6

రూ.19,374కే సొంతం

 Vivo S2 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. Flipkart Axis, Flipkart SBI బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే దాదాపు రూ.2,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్స్‌ను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేసేవారికి రూ.20,625 వరకు ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు రూ.19,374కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.  

TAGS:
Vivo S2 5g
Vivo S2 5g Price
Vivo S2 News
Flipkart Rakhi Sale

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