English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Vivo S50 Pro Mini: 6,500 Mah బ్యాటరీతో Vivo S50 Pro Mini మొబైల్ త్వరలోనే లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ లీక్‌!

Vivo S50 Pro Mini: 6,500 Mah బ్యాటరీతో Vivo S50 Pro Mini మొబైల్ త్వరలోనే లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ లీక్‌!

Vivo S50 Pro Mini Price: వీవో కంపెనీ త్వరలోనే Vivo S50 Pro Mini స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే అద్భుతమైన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించి ఫీచర్స్‌ వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Vivo S50 Pro Mini Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ వీవో నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్ సిరీస్‌ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ సిరీస్‌లో కంపెనీ మొత్తం రెండు మోడల్స్‌లో లాంచ్‌ చేయబోతోంది. దీనిని వీవో కంపెనీ వివో ఎస్ 50తో పాటు ఎస్ 50 ప్రో మినీ మోడల్స్‌లో లాంచ్‌ చేయబోతోంది. అంతేకాకుండా మినీ మోడల్‌ మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

ఈ వివో ఎస్ 50 ప్రో మినీ మొబైల్‌ మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌లో లాంచ్‌ కాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది క్వాల్కమ్ చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది చూడడానికి చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోందని సమాచారం. అయితే, విడుదలకు ముందే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ కూడా లీక్‌ అయ్యాయి..  

2 /5

లీక్‌ అయిన వివరాల ప్రకారం..ఈ Vivo S50 Pro Mini స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 6.3-అంగుళాల ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లేపై రన్‌ కాబోతోంది. అంతేకాకుండా దీని డిస్ల్పే  Apple iPhone Air స్మార్ట్‌ఫోన్‌ డిస్ల్పే మాదిరిగానే ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూల్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

3 /5

అలాగే మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ 6,500 mAh బ్యాటరీతో పాటు 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX9 సిరీస్‌ కెమెరాతో విడుదల కాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు అదనంగా 50-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. ఈ మొబైల్‌ సిరీస్‌ను కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన మెటల్‌ ఫ్రేమ్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

4 /5

ఈ వివో ఎస్50 ప్రో మినీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బేస్‌ మోడల్‌ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.59-అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 1.5K రిజల్యూషన్‌, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో పాటు ఇది మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 Gen 5 ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక బేస్‌ మోడల్ మాత్రం Snapdragon 8 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

5 /5

ఈ Vivo S50 Pro Mini స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో సెక్యూరిటీ కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా త్రిపుల్‌ రియల్‌ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఈ మినీ మోడల్‌లో 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే, వీవో కంపెనీ  ఇంటర్నేషనల్‌ మార్కెట్‌లో ఈ మొబైల్‌ను Vivo X300 FE పేరుతో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

Vivo 5G Vivo Phone Vivo Mobile Vivo T4 OPPO Vivo X200 Vivo X300 Vivo T4X Vivo Y31 Vivo X300 Pro

Next Gallery

Psychology Facts: జీవితంలో ప్రశాంతంగా ఉండాలా? ఈ 5 రకాల వ్యక్తులను దూరంగా పెట్టాల్సిందే.. స్వార్థం కాదు.. వారి నుంచి మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడమే..!!