Vivo T3X 5G Price: అత్యంత చీప్ ధరకే అమెజాన్లో VIVO T3x 5G మొబైల్ అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి వెయ్యి రూపాయలలోపే పొందవచ్చు. అయితే దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Vivo T3X 5G Price Cut: ఎప్పటినుంచో అత్యంత చీప్ ధరకే మంచి ప్రాసెస్ కలిగిన మొబైల్ని కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది సువర్ణ అవకాశం.. ఎందుకంటే మార్కెట్లోకి వివో మొబైల్ గతంలో విడుదల చేసిన VIVO T3x 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఇప్పుడు ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో అత్యంత తగ్గింపు ధరికే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఇప్పుడు ఎన్నో ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఆఫర్స్ ఏంటో? ఇది ఏ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చిందో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
ఈ VIVO T3x 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత శక్తివంతమైన Snapdragon 6 Gen 1 5G ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ మల్టీ టాస్కింగ్ చేసే వారికి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అలాగే బాగా గేమింగ్ చేసే వారికి కూడా ఈ మొబైల్ చాలా చక్కగా పనిచేస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత ప్రత్యేకత కలిగిన 6.72 అంగుళాల FHD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 1000 nits గరిష్ట బ్రైట్నెస్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6000 mAh బ్యాటరీను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే దీనికి కంపెనీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్ని కూడా అందించింది.
ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన బ్యాక్ సెట్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది వెనకవైపు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50MPగా.. అదనపు కెమెరా 2MP డెప్త్ సెన్సార్తో వచ్చింది. అంతేకాకుండా ముందు వైపు ఇది 8mp సెల్ఫీ కెమెరా కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం VIVO T3x 5G స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్లో మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ తో పాటు వివిధ కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో రూ.12,499 ధరతో లభిస్తోంది. ఇక రెండవ స్టోరేజ్ వేరియంట్ 6GB RAM + 128GBతో రూ.13, 999తో, మూడవది 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో రూ.15,499తో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ VIVO T3x 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. బేస్ వేరియంట్పై 26% వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ ఇప్పుడు కేవలం రూ.13,990కే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే దీనిని మరింత తగ్గింపు ధరకే పొందాలనుకునేవారు యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో పేమెంట్ చేసి EMI ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకునే వారికి రూ.1,000 వరకు తక్షణం డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఇక మరింత చీప్ ధరకే ఈ వివో మొబైల్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ను వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. దీనికోసం పాత మొబైల్ ఏదైనా ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే దాని వ్యాల్యూని బట్టి గరిష్టంగా రూ.13,000 వరకు బోనస్ వస్తుంది. ఈ బోనస్ను వినియోగిస్తే మొబైల్ కేవలం రూ.999కే పొందవచ్చు..