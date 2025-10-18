Vivo T4 Lite 5G Price Cut: ఫ్లిప్కార్ట్లో vivo T4 Lite 5G స్మార్ట్ఫోన్ రూ.549కే అందుబాటులో ఉంది. అన్ని రకాల ఆఫర్స్ కలుపుకుని ఇంత తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Vivo T4 Lite 5G Price Cut: ఎప్పటి నుంచో vivo నుంచి మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా రూ.10 వేలలోపే.. అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది. దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా vivo T4 Lite 5G మొబైల్ చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనినై ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో? ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ముందుగా ఈ vivo T4 Lite 5G స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6300 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది 6.74 అంగుళాలు (17.13 cm) HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఈ స్క్రీన్ 90 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1000 nits గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో లభిస్తుంది.
ఈ vivo T4 Lite 5G మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6000 mAh బ్యాటరీ, 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని బ్యాక్ సెటప్లో 50MP మెయిన్ AI కెమెరా + 2MP డెప్త్ కెమెరాలు లభిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా 5MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ Android 15 ఆధారిత Funtouch OS 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. అలాగే సెక్యూరిటీ పరంగా ఇది సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా AI ఫీచర్లు (AI ఫోటో ఎన్హాన్స్, AI ఎరేస్) కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇది రెండు ప్రిజం బ్లూ (Prism Blue), టైటానియం గోల్డ్ (Titanium Gold) కలర్ ఆప్షన్స్లో లభిస్తోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్లో vivo T4 Lite 5G మొబైల్ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ప్రస్తుతం రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి వేరియంట్ 4GB + 128GB స్టోరేజ్తో రూ.9,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక రెండవ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర కాస్త ఎక్కువగా భావించవచ్చు.
అలాగే ఈ మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైన పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్చేంజ్ చేసేవారికి అదనంగా రూ.8,000 వరకు ఎక్చేంజ్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను డిస్కౌంట్ కింద క్లైమ్ చేస్తే మొబైల్ కేవలం రూ. 549కే పొందవచ్చు. అయితే, ఈ ఆఫర్ అనేది కేవలం దీపావళి వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
అలాగే ఈ మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైన పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్చేంజ్ చేసేవారికి అదనంగా రూ.8,000 వరకు ఎక్చేంజ్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను డిస్కౌంట్ కింద క్లైమ్ చేస్తే మొబైల్ కేవలం రూ. 549కే పొందవచ్చు. అయితే, ఈ ఆఫర్ అనేది కేవలం దీపావళి వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.