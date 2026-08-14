Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Flipkartలో స్వాతంత్ర దినోత్సవ ఆఫర్స్.. Vivo T4 Lite 5G ఫోన్‌పై భారీ డిస్కౌంట్..

Flipkartలో స్వాతంత్ర దినోత్సవ ఆఫర్స్.. Vivo T4 Lite 5G ఫోన్‌పై భారీ డిస్కౌంట్..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 14, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:58 PM IST

Vivo T4 Lite 5G Huge Discount on Flipkart: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా vivo T4 Lite 5G ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తుంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి స్పెషల్ గా ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్‌అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవేంటో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Vivo T4 Lite 5G Huge Discount on Flipkart: వివో బ్రాండ్ కు సంబంధించిన ఏదైనా మంచి మొబైల్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొన్ని ప్రత్యేకమైన డీల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇందులో భాగంగా వివో బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ ఎప్పుడు లేని స్పెషల్ ఆఫర్స్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.. అయితే, ఈ డీల్స్‌లో భాగంగా ఏ స్మార్ట్‌ఫోన్ అత్యంత చీప్ ధరకు లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Vivo Lite 5g1/7

vivo T4 Lite 5G ఫోన్‌

స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా vivo T4 Lite 5G ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్‌లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్‌తో పాటు బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్‌అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..  

Vivo T3 Lite 5g2/7

ప్రాసెసర్‌

vivo T4 Lite 5G ఫోన్‌ కూడా అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 6.74-అంగుళాల HD+ LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌, 1000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తుంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 (MediaTek Dimensity 6300 6nm) ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది.   

Vivo T4 Lite3/7

ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్

ఈ మొబైల్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 6000mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది.. అంతేకాకుండా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ ను అందిస్తోంది.  

Vivo T54/7

మెయిన్ కెమెరా

వెనక భాగంలో ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూయల్ ని కలిగి ఉంది. ఇందులో కంపెనీ 50MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు 2MP డెప్త్ సెన్సార్‌తో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం విశేషం. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 5MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది.  

Vivo T4 Lite 5g Price5/7

MRP ధర

ఈ vivo T4 Lite 5G ఫోన్‌ కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ MRP ధర రూ.27,999 తో విక్రయిస్తోంది. అయితే ఇప్పుడే దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 39 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో మీకు ఇది కేవలం రూ.16,999 లకే సొంతం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.   

Vivo T4 Lite 5G Huge Discount6/7

క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్‌

అలాగే దీనిపై అదనంగా క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్స్చేంజి బోనస్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. దీనిని ఇప్పుడే స్వాతంత్ర దినోత్సవానికి సంబంధించిన డీల్స్ లో భాగంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన ఎస్బిఐ, యాక్సిస్ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2,270 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.   

Vivo T4 Lite 5G Huge Discount on Flipkart7/7

ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్

అదేవిధంగా అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే రూ.12 వేల వరకు బోనస్ కూడా సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీంతో మీకు అన్ని ఆఫర్స్‌పోను.. ఇది కేవలం రూ.5 వేల లోపే లభిస్తుంది..  

TAGS:
Vivo T4 Lite 5G
Vivo T4 5G
T4 Lite 5G
Vivo T4 Lite price
Vivo T4 Lite 5G Price

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Delhi: ఢిల్లీలో హైఅలర్ట్.. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేళ హైకోర్టు, విమానాశ్రయంలకు బాంబు బెదిరింపులు..
2
3
4
5