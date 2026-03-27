Vivo T4R 5G: Sony కెమెరా, 5700 mAh బ్యాటరీ.. vivo T4R 5G పై కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్లు!

Vivo T4R 5G Price Cut: ఎప్పటినుంచో Vivo బ్రాండ్కి సంబంధించిన మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. vivo T4R 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఎన్నో రకాల బంపర్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
vivo T4R 5G స్మార్ట్ఫోన్ ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో వివిధ రకాల స్టోరేజ్ ఆప్షన్లో అందుబాటులో ఉంది.. ముఖ్యంగా 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన బేస్ వేరియంట్ మొబైల్ ధర మార్కెట్లో MRP రూ.23,494 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా కేవలం రూ.22,999కే పొందవచ్చు.
అంతేకాకుండా ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ vivo T4R 5G మొబైల్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా మీరు యాక్సిస్ బ్యాంకు తోపాటు ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో పాటు యాక్సిస్ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.2,500 ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అదేవిధంగా ఈ vivo T4R 5G మొబైల్పై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అయితే, ఈ ఆఫర్ వినియోగించాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఎక్స్చేంజ్ కోసం మీ దగ్గర ఉన్న పాత బ్రాండెడ్ స్మార్ట్ఫోన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.19 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను మొబైల్ ధర నుంచి తీసేస్తే, కేవలం ఈ మొబైల్ రూ.3,999 లోపే పొందవచ్చు..
ఈ vivo T4R 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. 6.77 అంగుళాల Quad Curved AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1800 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7400 (4nm Chipset) ప్రాసెసర్పై పని చేస్తుంది. అదేవిధంగా అద్భుతమైన బ్యాక్ సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా వెనక భాగంలో ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన Sony IMX882 సెన్సార్లతో కూడిన 50MP కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 2 MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో 32 MP సెల్ఫీ కెమెరాతో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. ఈ vivo T4R 5G మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5700 mAh పెద్ద బ్యాటరీను కలిగి ఉంటుంది.