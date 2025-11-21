Vivo T4x 5G Discount Price Cut: రూ.2,949కే వీవో 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి ఛాన్స్గా భావించవచ్చు. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అన్ని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో ఈ తగ్గింపు లభిస్తుంది.
Vivo T4x 5G Discount Price: ప్రతి రోజు ఫ్లిప్కార్ట్లో ఏదో ఒక స్మార్ట్ఫోన్పై ఆఫర్ అందుబాటులోనే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన స్మార్ట్ఫోన్పై ఎప్పటికప్పుడు ఆఫర్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. మీరు కూడా ఆఫర్స్లో మంచి ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే సమయం రానే వచ్చేంది. వీవోకు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ నడుస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఫ్లిప్కార్ట్లో Vivo T4x 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరలోనే అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ మొబైల్పై స్పెషల్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.72-అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ MediaTek Dimensity 7300 (4nm) 5G ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది. దీంతో పాటు వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఇది మోస్ట్ పవర్పుల్ 6500mAh బ్యాటరీలో అందుబాటులో ఉంది. దీనికి కంపెనీ 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది.
Vivo T4x 5G స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 50MP AI ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు అదనంగా 2MP బోకె సెన్సార్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా మిలిటరీ-గ్రేడ్ షాక్ రెసిస్టెన్స్, ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది వేరియంట్లను బట్టి ధరలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మొదటి వేరియంట్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ రూ.13,499 ధరతో.. రెండవ వేరియంట్ 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.14,499తో లభిస్తోంది.
ఇక ఆఫర్స్లో భాగంగా బేస్ వేరియంట్ అత్యంత ఛీప్ ధరకే లభిస్తోంది. మార్కెట్లో దీని అసలు ధర MRP రూ.19,499 కాగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి 20 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.15,499కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా Flipkart Axis క్రెడిట్ కార్డ్, HDFC, SBI, Axis బ్యాంక్ కార్డ్లు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.1,250 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఏదైన బ్రాండ్కి సంబంధించిన మొబైల్ ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాదాపు రూ.12,550 వరకు బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీనిని కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ధర నుంచి తీస్తే.. ఇది కేవలం రూ.2,949కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై అదనంగా ఇతర ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.