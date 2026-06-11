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Vivo T5 Pro 5G: అమెజాన్ ధమాకా ఆఫర్.. కేవలం రూ.3,499కే Vivo T5 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 11, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:46 AM IST

Vivo T5 Pro 5G Offers On Amazon: ఈ vivo T5 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అమెజాన్‌లో దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపుతో సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనిపై ఉన్న బ్యాంక్‌, ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Vivo T5 Pro 5G Offers On Amazon: ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌లో అద్భుతమైన డీల్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వీవో బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ అద్బుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తున్నాయి. వీటిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఫ్లాట్‌ తగ్గింపుతో పాటు అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తూ వస్తున్నాయి. వీటన్నింటి వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి చాలా చీప్‌ ధరకే ఈ బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన స్మార్‌ఫోన్స్‌ సొంతం చేసుకోవచ్చు. 
 

Vivo T5 Pro Discount Deal1/5

డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌

ముఖ్యంగా vivo T5 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ చాలా డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తున్నాయి. మార్కెట్‌లో దీని అసలు ధర రూ.61,999 కాగా.. ఇప్పుడే అమెజాన్‌లో స్పెషల్‌ డీల్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి అదనంగా 42 శాతం వరకు ఫ్లాట్‌ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.35,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.  

Vivo T5 Pro 5g Price In India Telugu News2/5

క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లు..

స్పెషల్ డీల్స్‌లో భాగంగా దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా Amazon Pay ICICI బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్‌ను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేసేవారికి రూ.1,079 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్‌ కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా Axis, ICICI, Canara బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.1,500 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.  

Vivo T5 Pro 5g Price In India3/5

ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌

అలాగే ఇదే మొబైల్‌ను చాలా చీప్‌ ధరకే పొందాలనుకునేవారికి అదనంగా అమెజాన్‌ అద్భుతమైన ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ను కూడా అందిస్తూ వస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఏదైన బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్చేంజ్‌ చేస్తే దాదాపు రూ.32,500 వరకు బోనస్‌ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కేవలం రూ.3,499కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.   

Vivo T5 Pro Amazon Offer4/5

ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌

ఇక vivo T5 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.83 ఇంచుల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లే (Display)ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144Hz రీఫ్రెష్ రేట్, 5000 Nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది. దీని వల్ల ఎండలో కూడా అద్భుతంగా డిస్ల్పే కనిపిస్తుంది. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 4 (Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 - 4nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.

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ఫ్లాష్ చార్జింగ్ సపోర్ట్‌

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ చాలా అద్భుతమైన    ఆండ్రాయిడ్ 16 (OriginOS 6.0) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. వెనక భాగంలో Sony IMX882 సెన్సార్, OIS సపోర్ట్‌తో కూడిన 50 MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు అదనంగా 2 MP బోకె, డెప్త్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే     9020 mAh భారీ సిలికాన్ ఆనోడ్ బ్యాటరీతో పాటు 90W ఫ్లాష్ చార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులో ఉంది.   

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