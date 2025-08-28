Vivo V60 5G Price Cut In India Flipkart: ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో vivo V60 5G మొబైల్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుంది. ఈ మొబైల్పై ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ తో పాటు ఎక్స్చేంజి బోనస్ కూడా లభిస్తుంది.
Vivo V60 5G Price Cut In India Flipkart: మార్కెట్లో వివో ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్స్ను మార్కెట్లో విడుదల చేస్తూ తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతోంది. ముఖ్యంగా బడ్జెట్ మొబైల్తో పాటు అప్పుడప్పుడు ప్రీమియం ఫ్లాగ్ షిప్ మొబైల్స్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తోంది. అయితే, ఇటీవలే మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన వివో v60 మొబైల్కి మార్కెట్లో మంచి ప్రజాధరణ లభించింది. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చాలామంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపారు.
ఈ వివో v60 మొబైల్ను చాలా మంది కొనుగోలు చేయడంతో దీనిపై ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. మార్కెట్లో కంటే ఈ మొబైల్ ఫ్లిప్కార్ట్లో అత్యంత తగ్గింపు ధరికే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ మొబైల్పై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వివో V60 5G స్మార్ట్ ఫోన్ 6.77 అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ తోపాటు 5000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది క్వాడ్-కర్వ్డ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఇక ఈ వివో V60 5G మొబైల్కు సంబంధించిన బ్యాక్ సెటప్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ప్రత్యేకమైన ZEISS ఆప్టిక్స్తో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో 50MP ప్రధాన కెమెరా, 50MP టెలిఫోటో లెన్స్ 10x జూమ్తో పాటు 8MP అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక దీని ఫ్రంట్ కెమెరా 50MP ప్రత్యేకమైన లెన్స్తో అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ వివో V60 5G మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6,500mAh బ్యాటరీ, 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత ఫన్టచ్ ఓఎస్ 15తో విడుదలైంది.. దీనికి ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ వంటి ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి..
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వివో వి60 స్మార్ట్ ఫోన్ నాలుగు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియెంట్ 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర రూ.36,999తో, రెండవ స్టోరేజ్ వేరియంట్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో సుమారు రూ.38,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక మూడవ వేరియెంట్ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో సుమారు రూ.40,999తో.. చివరి వేరియంట్ 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్తో రూ.45,999తో లభిస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో బేస్ వేరియంట్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది. మార్కెట్లో దీని ధర MRP రూ.41 వేలు కాగా.. 11 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.36,999కే అందుబాటులో ఉంది. ఇక బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.3,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఇక ఈ మొబైల్ పై ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఏదైనా బ్రాండ్కి సంబంధించిన పాత మొబైల్ను ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ.30 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను మొబైల్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే.. రూ.4 వేల లోపే కొత్త మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ ధరకు పొందాలనుకుంటే బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ను వినియోగించాల్సి ఉంటుంది.