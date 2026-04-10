Vivo V70 Elite స్మార్ట్ఫోన్ ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో చాలా తగ్గింపు ధరలో అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిపై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Vivo V70 Elite Price Cut: గత కొద్దికాలం నుంచి ప్రముఖ మొబైల్ కంపెనీ వివో అద్భుతమైన మొబైల్స్ ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ఫిబ్రవరి నెలలో కూడా మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అదేంటో కాదు vivo V70 Elite.. ఇది మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్గా ఎదిగింది. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో పాటు అద్భుతమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ఎక్కువగా యువత కొనుగోలు చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపుతూ వస్తున్నారు..
ఎప్పటినుంచో మీరు కూడా vivo V70 Elite స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకు టైం రానే వచ్చేసింది. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అవేంటో వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
vivo V70 Elite స్మార్ట్ఫోన్ 6.59 అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5000 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో రియర్ కెమెరా Triple Setup ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో 50MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు అదనంగా 50MP టెలిఫోటో, 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో వాడిన లెన్స్ ZEISS అనుసంధానం తో తయారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. చీకట్లో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీని అందించే ఎన్నో రకాల ఫీచర్స్ ఇందులో లభిస్తున్నాయి.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో సెల్ఫీ కోసం 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.. దీంతోపాటు ఎంతో శక్తివంతమైన 6500 mAh భారీ బ్యాటరీ లభించడం విశేషం .. ఈ మొబైల్ Android 16 ఆధారిత OriginOS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి.
ఇక 256 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ రూ.54,999తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. అయితే దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఐదు శాతం స్పెషల్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.51,999కే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే దీనిపై స్పెషల్ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి..
ఈ మొబైల్ పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.5 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతోపాటు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇతర బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగిస్తే రూ.3 వేల వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. అలాగే దీనిపై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది వినియోగిస్తే రూ.36 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు దీనిని కేవలం రూ.15,999 లోపే పొందవచ్చు..