  • Vivo X300 Price: మార్కెట్లోకి Vivo కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్..DSLRతో పనిలేకుండా సినిమా షూటింగ్ చేయోచ్చు..రిలీజ్ డేట్ అప్పుడే!

Vivo x300 Launch Price In India: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్స్ తయారీ సంస్థ వివో నుంచి మరో సరికొత్త మోడల్‌ విడుదలకు సిద్దమైంది. ఎక్స్300 అల్ట్రాను మార్చినెల ప్రారంభంలో జరిగిన మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ (MWC) 2026లో మొదటిసారిగా ప్రదర్శించారు. ఫిల్మ్‌మేకింగ్ కిట్, టెలిఫోటో కన్వర్టర్ లెన్స్‌తో ఈ ఫోన్‌ను విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే ఫ్లాగ్‌షిప్ వివో ఎక్స్300 సిరీస్ మొబైల్స్ గురించి కొన్ని కీలకమైన ఫీచర్స్, స్పెసిఫికేషన్స్, ధర, విడుదల తేదీ ఇంకా ఖరారు కాలేదు. అయితే మార్చి నెల చివర్లో ఫ్లాగ్‌షిప్ వివో x300 చైనాలో గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ కానుంది. దీంతో పాటు వివో ఎక్స్300ఎస్, అల్ట్రా మోడల్‌ను కూడా కంపెనీ ఆవిష్కరించనుంది.

కొత్తగా రాబోతున్న వివో ఎక్స్300 అల్ట్రా, వివో ఎక్స్300ఎస్ స్మార్ట్‌ఫోన్స్ మార్చి 30న చైనాలో విడుదల కానున్నాయి. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 7 గంటలకు (భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 4:30 గంటలకు) మార్కెట్లోకి విడుదల కానున్నట్లు తెలిపింది. అంతేకాకుండా వివో X300 అల్ట్రా డిజైన్‌ను గురించి వెల్లడించడంతో పాటు ఆకుపచ్చ రంగులో ఈ మొబైల్ అందుబాటులోకి రానుందని స్పష్టం చేసింది.

Vivo ఎక్స్300 అల్ట్రా ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌తో అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇది ఒక వృత్తాకార రియర్ కెమెరా మాడ్యూల్‌లో అమర్చబడి ఉంటుందట. కెమెరా ఐలాండ్‌పై జైస్ బ్రాండింగ్‌తో.. కెమెరా సిస్టమ్ జైస్ ట్యూనింగ్‌తో వస్తుందని ధృవీకరిస్తుంది. హ్యాండ్‌సెట్ కుడి వైపున పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. దీంతో పాటు అదనంగా డ్యూయల్-టోన్ రియర్ ప్యానెల్‌‌తో ఫ్లాట్ మెటల్ ఫ్రేమ్‌ను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు ఫొటోల్లో చూపించినట్లు అయ్యింది.

ఇదిలా ఉండగా.. వివో X300s స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన కొన్ని కీలక స్పెసిఫికేషన్‌లను టెక్ నిపుణులు అంచనాలను వెల్లడించారు. ఈ ఫోన్ 16GB RAM, ఆండ్రాయిడ్ 16, ఆక్టా-కోర్ చిప్‌సెట్‌తో అందుబాటులోకి రానుందట. 

ఇది ఫ్లాగ్‌షిప్ 3nm ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 అని పేర్కొన్నారు. ఇందులో మాలి G1 అల్ట్రా MC12 GPU కూడా ఉండొచ్చని అంచనా. అయితే దీని ధర ఎంత ఉండొచ్చనే దానిపై ఎవరూ అంచనా వేయలేకపోతున్నారు.

