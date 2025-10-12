English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..

Vivo X300 Launch Date: మార్కెట్లోకి వివో నుంచి ఎంతో శక్తివంతమైన వివో ఎక్స్ 300 స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Vivo X300 Launch Date: వివో అత్యంత అద్భుతమైన కెమెరా మొబైల్స్‌ను విడుదల చేయడంలో ఎప్పుడు ముందుంటుంది. మార్కెట్లోకి కొత్త కొత్త ఫీచర్స్‌తో మంచి మొబైల్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. అందుకే చాలామంది వివోకు సంబంధించిన మొబైల్స్‌ను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. అయితే వివో కంపెనీ అతి త్వరలోనే మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పబోతోంది. వివో కంపెనీ మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 
 
వివో కంపెనీ వివో ఎక్స్ 300 పేరుతో అక్టోబర్ 13వ తేదీన ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలిపింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6,040mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 40W వైర్‌లెస్ చార్జింగ్ సపోర్టును కలిగి ఉన్నట్లు తెలిపింది. అలాగే ఇది అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉండబోతోంది.  

వివో ఎక్స్ 300 స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రత్యేకమైన కెమెరాతో విడుదల కాబోతోంది. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 200MP ప్రైమరీ కెమెరా సెటప్‌తో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 8K రిజల్యూషన్ వరకు వీడియోలను రికార్డు చేయగలిగే సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఇది   

ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 9500 5G చిప్‌సెట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది భారతదేశంలో వచ్చే ఏడాది జనవరి మొదటి వారంలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా భారత్‌లో దీని ధర రూ.65 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతున్నట్లు సమాచారం. ఇక Vivo X300 Pro హై-ఎండ్ మోడల్ ధర రూ.99,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.   

Vivo X300 స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన 1.5K రిజల్యూషన్‌తో 6.31-అంగుళాల BOE LTPO LED స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది ప్రత్యేకమైన వెల్వెట్ గ్లాస్ బ్యాక్‌తో ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా మొబైల్ చూడడానికి చాలా స్లిమ్ గా కనిపిస్తుంది.

ఇక వివో X300 స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన డిజైన్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది అన్ని మొబైల్స్‌లా కాకుండా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. చూడడానికి ఆకర్షణీయంగా కనిపించడానికి చాలా స్లిమ్‌గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది విభిన్న కలర్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక ఈ మొబైల్  Android 16 ఆధారంగా OriginOS 6పై  రన్ అవుతుంది.  

