Vivo X300 Ultra: మొట్టమొదటి డ్యూయల్ 200MP కెమెరా సెటప్.. వివో X300 అల్ట్రా లాంచ్!

Vivo X300 Ultra Launch Date In India: భారత మార్కెట్లోకి వివో X300 అల్ట్రా స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ కాబోతోంది. ఇప్పటికే చైనాలో ఇది విడుదలైంది. ఇది తొలిసారిగా డ్యూయల్ 200MP కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి రానుంది.
Vivo X300 Ultra Launch Date In India Telugu: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం Vivo మార్కెట్లోకి అత్యంత శక్తివంతమైన ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ వివో X300 అల్ట్రా (Vivo X300 Ultra) పేరుతో చైనా మార్కెట్లోకి ఘనంగా విడుదల చేసింది. ఇది అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ధర, ఫీచర్స్ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
వివో X300 అల్ట్రా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఇందులో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా డ్యూయల్ 200MP కెమెరా సెటప్ను అందించిన్నట్లు కంపెనీ వెళ్లడించింది. దీని బ్యాక్ సెటప్లో 200 మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-901 సెన్సార్తో కూడిన కెమెరా లభిస్తోంది. అలాగే 200 మెగాపిక్సెల్ సాంసంగ్ HP0 సెన్సార్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.
అలాగే అదనంగా బ్యాక్ సెటప్లో 50 మెగాపిక్సెల్ లెన్స్ అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఈ లెన్స్ను కంపెనీ Zeiss భాగస్వామ్యంతో తయారు చేసింది. అంతేకాకుండా దీనికి అదనంగా టెలికన్వర్టర్ యాక్సెసరీలతో 400mm ఫోకల్ లెంగ్త్ వరకు జూమ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ (Snapdragon 8 Elite Gen 5) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా 16GB ర్యామ్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే 6.82 అంగుళాల 2K LTPO OLED డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 4500 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా దీనికి తోడు 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో పాటు 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్ ఓఎస్ 6 (OriginOS 6) ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై పని చేస్తుంది.
చైనాలో ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధర సుమారు రూ.95,900గా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. హై ఎండ్ వేరియంట్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ధర రూ.1,23,300 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ మే 2026 నాటికి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ ఏప్రిల్ నెలలో అధికారక ప్రకటన ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.