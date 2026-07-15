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Flipkart బంపర్ ఆఫర్.. రూ.35 వేల Vivo Y05 స్మార్ట్‌ఫోన్ కేవలం రూ.9,299కే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 15, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:28 PM IST

Vivo Y05 Huge Discount On Flipkart: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో  vivo Y05 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. ఇప్పుడే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి చాలా చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా ఎక్చేంజ్‌ ఆపర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

Vivo Y05 Huge Discount On Flipkart: ఎప్పటి నుంచో మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌పై అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇందులో భాగంగా vivo Y05 మొబైల్ చాలా చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా ఇతర ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Vivo Y05 Exchange Offers1/5

vivo Y05 స్మార్ట్‌ఫోన్‌

ఈ vivo Y05 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 6.74 ఇంచుల HD+ LCD డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల స్క్రీన్ స్క్రోలింగ్‌తో పాటు గేమింగ్ చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుందని కంపెనీ క్లైమ్‌ చేస్తోంది.. అంతేకాకుండా ఇందులో 1200 nits (HBM) పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తోంది.. దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.  

Vivo Y05 Price2/5

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌

ఈ  vivo Y05 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పర్ఫార్మెన్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Unisoc T7225 (12nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రొసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది. అలాగే వివిధ రకాల స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్స్‌లో లభించడం విశేషం..  

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కెమెరా

ఇక ఈ  vivo Y05 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని వెనక భాగంలో ఎంతో శక్తివంతమైన 8 MP సింగిల్ మెయిన్ కెమెరా విత్ LED ఫ్లాష్‌ లైట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఫ్రంట్ కెమెరా (Selfie Camera) వివరాల్లోకి వెళితే.. వీడియో కాల్స్ కోసం 5 MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6500 mAh భారీ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ (USB Type-C పోర్ట్)తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

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మార్కెట్‌లో ఈ  vivo Y05 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ MRP ధర రూ.34,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి దాదాపు రూ.20,000 వరకు ఫ్లాట్‌ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను రూ.14,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగిస్తే మరింత చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు..

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బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌

దీనికి సంబంధించిన బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. Flipkart Axis, SBI బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన క్రెడిట్‌ కార్డ్‌ ఆఫర్స్‌ను వినియోగిస్తే దాదాపు రూ.750 వరకు బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్ వినియోగించాలనుకునేవారికి అదనంగా     రూ.5,700 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు దీనిని ఇప్పుడు కేవలం రూ.9,299 లోపే  vivo Y05 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సొంతం చేసుకోవచ్చు.      

TAGS:
Vivo Y05
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