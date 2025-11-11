Vivo Y500 Pro: 7,000mAh బ్యాటరీతో Vivo Y500 Pro లాంచ్‌.. ధర, ఫీచర్స్‌ వివరాలు..

Vivo Y500 Pro Launch Date: మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ 7,000mAhతో త్వరలోనే వివో వై500 ప్రో లాంచ్ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Vivo Y500 Pro Launch Date Latest News: ఎప్పటి నుంచో ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000mAh బ్యాటరీ కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, వీవో నుంచి మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్ లాంచ్ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ వివో వై500 ప్రో పేరుతో లాంచ్ చేసింది. ఇది అద్భుతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
వివో వై500 ప్రో (vivo y500 pro) స్మార్ట్ఫోన్ దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్తో లాంచ్ అయ్యింది. ఇది 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్తో లభిస్తోంది. ఇక వివో వై500 ప్రో ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ చైనాలో విడుదల చేసింది. ఇది మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ Vivo Y500 Pro స్మార్ట్ఫోన్ మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ధర రూ.22,400తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 256 GB స్టోరేజ్ వేరియంట్తో ధర రూ. 24,900తో అందుబాటులో ఉంది. చివరి వేరియంట్ ధర రూ.32,400తో లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇది నాలుగు స్టోరేజ్ (ఆస్పిషస్ క్లౌడ్, సాఫ్ట్ పౌడర్, లైట్ గ్రీన్, టైటానియం బ్లాక్) ఆప్షన్స్లో లభిస్తోంది.
Vivo Y500 Pro స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.67-అంగుళాల 1.5K OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీని స్క్రీన్ 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 5,000 నిట్ల పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది చాలా పవర్ఫుల్ MediaTek Dimensity 7400 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బ్యాక్ సెటప్లో ప్రధాన కెమెరా 200-మెగాపిక్సెల్ Samsung HP5 ప్రైమరీ కెమెరాతో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు అదనంగా 2-మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీని ఫ్రంట్ కెమెరా 32-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. ఇవేకాకుండా ఈ మొబైల్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది.
Vivo Y500 Pro స్మార్ట్ఫోన్ బ్లూటూత్, GPS, OTG, Wi-Fiతో పాటు USB టైప్-C పోర్ట్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా గైరోస్కోప్, ఇ-కంపాస్, గ్రావిటీ సెన్సార్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.