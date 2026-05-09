65 Feet Trishul Set To Become Major Attraction In Vizag: సముద్ర తీర ప్రాంతం విశాఖపట్టణం పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. ఏపీలోనే అతిపెద్ద నగరం విశాఖ సిగలో మరో అందం వచ్చేసింది. కైలాసగిరిపై భారీ త్రిశూలం ఏర్పాటుచేయడంతో సందర్శకులను కనువిందు చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు చూడండి.
పారిశ్రామికంగా.. పర్యాటకంగా శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరం విశాఖపట్టణం. ఏపీలోనే అతిపెద్ద నగరంగా ఉన్న విశాఖను సందర్శించేందుకు పెద్ద ఎత్తున పర్యాటకులు వస్తున్నారు. పర్యాటక ప్రాంతంగా రాణిస్తున్న వైజాగ్కు మరో అదనపు అందం చేకూరింది.
సువిశాల సముద్ర తీరం కలిగిన విశాఖపట్టణం సిగలో మరో ఆధ్యాత్మిక అందం చేరింది. శివపార్వతులు కొలువుదీరిన కైలాసగిరిపై భారీ త్రిశూలాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వీఎంఆర్డీఏ అధికారులు ఏర్పాటుచేసిన ఈ త్రిశూలాన్ని శనివారం ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు ప్రారంభించారు.
ఇటీవల గాజు వంతెనను ప్రారంభించిన వీఎంఆర్డీఏ ఇప్పుడు భారీ త్రిశూలాన్ని ఏర్పాటుచేయడంతో విశాఖ నగర ప్రజలకు పర్యాటక కానుక అందించింది. విశాఖపట్టణం నగరం నలువైపులా నుంచి ప్రజలకు కనిపించేలా ఈ త్రిశూలాన్ని ఏర్పాటుచేశారు.
కైలాసగిరిపై ఏర్పాటుచేసిన భారీ త్రిశూలం సుమారు 65 అడుగుల పొడవు, 18 అడుగుల వెడల్పు ఉంది. రాత్రి వేళల్లో కనువిందు చేసేలా ఎల్ఈడీ బల్బులు అమర్చారు. శివుడి చేతిలో ఉండే త్రిశూలం కైలాసగిరిపై ఏర్పాటుచేయడంతో విశాఖకు మరో అదనపు ఆకర్షణ వచ్చింది.
కైలాసగిరి పర్యాటక ప్రాంతంగా ఆదరణ పొందుతోంది. విశాఖ సముద్రపు అందాలను కైలాసగిరి కొండపై నుంచి చూడవచ్చు. అదే విధంగా కొండపై శివపార్వతులతోపాటు త్రిశూలం ఆకర్షిస్తోంది.
ఇటీవల గాజు వంతెన ప్రారంభించగా.. ఇప్పుడు త్రిశూలం ఏర్పాటుతో కైలాసగిరి పర్యాటకులతో కిటకిటలాడుతోంది. కైలాసగిరి పర్యాటకంగానే కాకుండా ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్లు, షార్ట్ ఫిల్మ్స్, వెబ్ సిరీస్, సినిమాల చిత్రీకరణకు కూడా కేంద్రంగా మారింది.