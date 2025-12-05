English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Putin Net Worth: ఒకప్పుడు కార్మికుడి కొడుకు.. ఇప్పుడు వరల్డ్ టాప్ లీడర్.. పుతిన్ నికర ఆస్తుల విలువ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్..!!

Putin Net Worth: ఒకప్పుడు కార్మికుడి కొడుకు.. ఇప్పుడు వరల్డ్ టాప్ లీడర్.. పుతిన్ నికర ఆస్తుల విలువ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్..!!

Vladimir Putin Net Worth:  భారత్ పర్యటనలో ఉన్న రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మరోసారి ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. 23వ భారత్–రష్యా శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు ఆయన భారత్ కు  వచ్చారు. ఈ పర్యటనలో ఇంధన సహకారం, భద్రత, వ్యూహాత్మక సంబంధాలు, వాణిజ్యం వంటి కీలక అంశాలు చర్చకు వస్తాయి. అయితే అధికారిక అంశాలకంటే ఎక్కువగా, 73 ఏళ్ల పుతిన్ వ్యక్తిగత సంపద, జీవన శైలి, విలాసవంతమైన ఆస్తులపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తి పెరిగింది.
1 /7

క్రెమ్లిన్ రికార్డుల ప్రకారం.. పుతిన్ వార్షిక వేతనం సుమారు 1.4 లక్ష డాలర్లుగా పేర్కొంది.  ఒక సాధారణ అపార్ట్‌మెంట్, కొన్ని వ్యక్తిగత వాహనాలు మాత్రమే ఆయన పేరుపై నమోదు చేసిన ఆస్తులుగా వెల్లడించింది. కానీ అంతర్జాతీయ నివేదికలు మాత్రం అసలు సంపద దాని కంటే అనేక రెట్లు ఎక్కువగా ఉందని స్పష్టం చేస్తున్నాయి

2 /7

ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్  బిల్ బ్రౌడర్ అంచనా ప్రకారం.. పుతిన్ వద్ద దాదాపు 200 బిలియన్ డాలర్ల వరకు ఆస్తులు ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. రష్యా ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలు, ఆయన అధికార అనుసరణలో భాగంగా, తమ వ్యాపార ప్రయోజనాల్లో గణనీయమైన వాటాలను పుతిన్ నెట్‌వర్క్‌కు అందజేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ అంచనా నిజమైతే, పుతిన్ ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనికుల జాబితాలో ఎలోన్ మస్క్, జెఫ్ బెజోస్ తర్వాత స్థానం పొందే అవకాశముంది.

3 /7

పుతిన్ జీవన శైలి విషయానికి వస్తే.. అంతర్జాతీయ మీడియా తరచుగా ఆయన ఖరీదైన గడియారాలు, ప్రత్యేక నివాసాలు, అరుదైన వాహనాలు, విలాసవంతమైన ప్రయాణ వసతులు కలిగి ఉన్నారని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అత్యంత చర్చనీయాంశమైనది బ్లాక్ సముద్ర తీరంలో ఉన్న పుతిన్ ప్యాలెస్. దాదాపు 1.4 బిలియన్ డాలర్ల విలువ కలిగిన ఈ ప్రాసాదంలో ప్రైవేట్ థియేటర్లు, క్యాసినో, వైన్ సెల్లార్, స్వంత చర్చి, లగ్జరీ అతిథి గృహాలు వంటి హై–ఎండ్ సౌకర్యాలు ఉన్నట్లు సమాచారం.

4 /7

అంతేకాదు,ఈ ప్రాసాదంలో రోజువారీ నిర్వహణా పనుల కోసం ప్రత్యేక సిబ్బంది ఉంటారు. వారితో పాటు భద్రతా బృందం, సేవా విభాగం, ప్రత్యేక నిర్వహణ నిపుణులు వంటి మొత్తం 40 మందికి పైగా సిబ్బంది పని చేస్తారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

5 /7

పుతిన్‌కు లగ్జరీ విమానాలపైనా విపరీతమైన ఆసక్తి ఉంటుంది. ఆయన ప్రయాణించే అత్యంత ప్రసిద్ధ ప్రయివేట్ జెట్‌ను “ఫ్లయింగ్ క్రెమ్లిన్” అంటారు. ఈ వాహనం విలువ 700 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఉండవచ్చని అంచనా. ఇందులో బంగారు అలంకరణలు, కాన్ఫరెన్స్ హాల్స్, ప్రత్యేక పడకగదులు, భద్రతా వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

6 /7

ఆయన భద్రతలో ముఖ్య పాత్ర పోషించే అత్యంత విలాసవంతమైన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ రైలు కూడా ఉంది. 22 బోగీలతో ఉండే ఈ రైలులో మసాజ్ పార్లర్, ఆంటీ–ఏజింగ్ థెరపీ రూమ్‌లు, తుర్కీ స్నాన గదులు, ప్రైవేట్ థియేటర్, ఆధునిక వైద్య పరికరాలు వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయని రష్యా మీడియా పేర్కొంటుంది.

7 /7

అధికారిక కాగితాలలో సాధారణ అధికారి జీవితం ఉన్నట్లు కనిపించినా, అంతర్జాతీయ పరిశోధనలు మాత్రం పుతిన్ నిజమైన సంపద, లైఫ్స్‌టైల్ మరింత  విలాసవంతం, రహస్యంగా ఉందని సూచిస్తున్నాయి.

Putin wealth Putin lifestyle Putin net worth Russia President Putin assets Putin palace facts luxury assets Putin Putin private jets Putin luxury train details

Next Gallery

Zeptoలో దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్‌.. వీటిపై 60 శాతం తగ్గింపు!