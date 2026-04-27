English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
VI Unlimited Plan 2026: రూ.325 ప్లాన్‌తో VI సర్ప్రైజ్…జియో, ఎయిర్టెల్‌కు గట్టి పోటీ.. 6 నెలల అన్‌లిమిటెడ్ డేటా ప్లాన్‌తో సెన్సేషన్!

Vodafone Idea plans 2026: భారత టెలికాం రంగంలో పోటీ రోజు రోజుకీ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో వొడాఫోన్ ఐడియా (వి ఐ) తన కొత్త ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లతో వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు ముందుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా రిలయన్స్ జియో మరియు భార్తీ ఎయిర్టెల్ వంటి పెద్ద కంపెనీలకు పోటీగా కొత్త ఆఫర్లను తీసుకువచ్చింది.
1 /5

వి ఐ తాజాగా రూ.325 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ ప్లాన్‌లో 28 రోజుల వాలిడిటీతో పాటు అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, 10GB డేటా, 300 SMSలు అందుబాటులో ఉంటాయి. సాధారణ వినియోగదారులకు ఇది ఒక మంచి బడ్జెట్ ప్లాన్‌గా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే డేటా పూర్తయిన తర్వాత ప్రతి MBకి 50 పైసలు చార్జ్ అవుతుంది, కాబట్టి ఎక్కువగా డేటా ఉపయోగించే వారికి ఇది ఖరీదుగా మారే అవకాశం ఉంది.

2 /5

ఇక వి ఐ తన “నాన్‌స్టాప్ హీరో” ప్లాన్లను కూడా విస్తరించింది. రూ.2099 ప్లాన్‌లో 180 రోజుల వాలిడిటీతో అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలు, పూర్తి రోజు అన్‌లిమిటెడ్ డేటా అందుతుంది. ఇదే విధంగా తమిళనాడు, చెన్నై ప్రాంతాల్లో రూ.2180 ప్లాన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు తరచుగా రీచార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించవచ్చు.

3 /5

ఈ ప్లాన్లలో ముఖ్యమైన విషయం “పూర్తి రోజు అన్‌లిమిటెడ్ డేటా”. అంటే రోజువారీ డేటా లిమిట్ లేకుండా డేటాను ఉపయోగించుకోవచ్చు. కానీ ఇది పూర్తిగా 5G నెట్‌వర్క్ ఉన్న ప్రాంతాల్లోనే మంచి అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. ఇంకా 5G అందుబాటులో లేని ప్రాంతాల్లో వినియోగదారులు 4G నెట్‌వర్క్‌పైనే ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది.

4 /5

అదనంగా, వి ఐ రూ.44 క్రికెట్ డేటా ప్యాక్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో 1GB డేటా ఒక రోజు పాటు లభిస్తుంది మరియు 28 రోజుల పాటు మొబైల్ స్ట్రీమింగ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఇది క్రీడాభిమానులకు ఉపయోగపడుతుంది.  

5 /5

అయితే, ధరలతో మాత్రమే పోటీ గెలవడం కష్టం. రిలయన్స్ జియో ఇప్పటికే విస్తృత 5G నెట్‌వర్క్ మరియు డిజిటల్ సేవలతో ముందుంది. అలాగే భార్తీ ఎయిర్టెల్ మంచి నెట్‌వర్క్ నాణ్యతతో వినియోగదారుల విశ్వాసాన్ని సంపాదించింది.

Next Gallery

