Vodafone Idea Share: ఎవడ్రా మనల్ని ఆపేది.. దుమ్మురేపుతున్న వొడాఫోన్ ఐడియా షేర్లు.. వరుసగా మూడో రోజూ లాభాల బాటలో..!!

Vodafone Idea Share: వొడాఫోన్ ఐడియా షేర్లు మళ్లీ లాభాల్లో దూసుకెళ్తున్నాయి. వరుసగా మూడవ రోజు వృద్ధి నమోదు చేశాయి. గురువారం షేరు ధర 6శాతానికి పెరిగి రూ. 9.54 స్థాయికి చేరింది. మూడు సెషన్లలో కలిపి 10 శాతం ర్యాలి నమోదు చేసింది. ఒక్కరోజే 70కోట్ల షేర్లు చేతులు మారాయి. గతవారం సగటు 67కోట్లతో పోల్చితే ఇది ఎక్కువ అని చెప్పాలి. కాగా కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్ చాలా రోజుల అనంతరం రూ. 1లక్ష కోట్లు దాటింది. వొడాఫోన్ షేర్ల ర్యాలీకి కారణాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
Vodafone Idea Share: గత కొన్ని రోజులుగా వొడాఫోన్ ఐడియా షేర్లు బలమైన ర్యాలీని కొనసాగిస్తున్నాయి. గురువారం స్టాక్ వరుసగా మూడవ రోజు దాదాపు 4శాతం పెరగడం ద్వారా రూ. 9.45కి చేరింది. గత మూడు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో ఈ స్టాక్ మొత్తం మీద 8.62శాతం లాభం సాధించింది. నెలవారీగా చూస్తే, వోడాఫోన్ ఐడియా సుమారు 8శాతం లాభం ఇచ్చింది. మూడు నెలల్లో 26శాతం రాబడిని నమోదు చేసింది. సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి ఇంతవరకు స్టాక్ 18శాతం రాబడిని అందించగా, ఐదు సంవత్సరాల వ్యవధిలో కేవలం 4శాతం మాత్రమే లాభపడినట్టు గణాంకాలు చూపుతున్నాయి.
పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసానికి కారణంగా కంపెనీ స్వదేశీ 4G, 5G టెక్నాలజీపై దృష్టి సారించడం చెప్పవచ్చు. మనీకంట్రోల్ నివేదిక ప్రకారం.. వోడాఫోన్ ఐడియా తేజస్ నెట్వర్క్స్, HFCL, HCL టెక్నాలజీస్తో భాగస్వామ్యాన్ని పెంచి తన నెట్వర్క్ మౌలిక సదుపాయాలను స్థానికీకరిస్తోంది. ఈ ప్రణాళిక ద్వారా ఖర్చులను తగ్గించడం మాత్రమే కాకుండా, నెట్వర్క్ రోల్అవుట్ వేగాన్ని కూడా పెంచే లక్ష్యం ఉంది.
వోడాఫోన్ ఐడియా తేజస్ నెట్వర్క్స్ నుండి 4G, 5G వైర్లెస్ పరికరాల పరీక్షలను ప్రారంభించింది. పనితీరు సంతృప్తికరంగా ఉంటే, కంపెనీ వాణిజ్య విస్తరణకు వెళ్లడానికి సిద్దం అవుతుంది. HCL, HFCL వంటి భాగస్వాములు కూడా కీలక పాత్రలు వహిస్తున్నారు. HCL కంపెనీకి సెల్ఫ్-ఆప్టిమైజింగ్ నెట్వర్క్ (SON) టెక్నాలజీని అందించడం బాధ్యతగా ఉంది. HFCL 5G IP/MPLS రౌటర్ల సరఫరాను అందించనుంది. దీని ఫలితంగా, వోడాఫోన్ ఐడియా విదేశీ సరఫరాదారులపై ఆధారపడకుండానే స్వదేశీ భాగస్వామ్య గొలుసును బలోపేతం చేసుకుంటోంది.
ఇక AGR కేసుపై చెప్పాలంటే.. సుప్రీంకోర్టు అక్టోబర్ 13న విచారణను వాయిదా వేసి, తదుపరి రోజు అక్టోబర్ 27న జరగనుంది. వోడాఫోన్ ఐడియా DoT..అదనపు AGR డిమాండ్ను సవాలు చేసింది. FY2016-17 వరకు ఉన్న పాత బకాయిలను రద్దు చేయాలని కోరింది. సుప్రీంకోర్టు స్పష్టంగా తెలిపింది, ప్రభుత్వం ముందుగా తన వైఖరిని ప్రకటించాలి. తరువాతే తదుపరి విచారణ జరగుతుంది.
విశ్లేషకుల అంచనాల ప్రకారం, వోడాఫోన్ ఐడియాకు నెట్వర్క్ విస్తరణ, ఖర్చు సామర్థ్యం పెరగడం, AGR కేసులో ఉపశమనం లభించడం వంటి అంశాలు స్టాక్ భవిష్యత్తులో మరింత పెరుగుదలకు కారణమవుతాయని సూచిస్తున్నాయి. స్వదేశీ టెక్నాలజీ, 5G ప్రణాళికలు కంపెనీ వ్యూహాలను బలోపేతం చేస్తున్నాయి. ఫలితంగా పెట్టుబడిదారులకు ఆకర్షణీయమైన అవకాశాలను సృష్టించవచ్చని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.