Voltas vs Blue Star: 2026లో తక్కువ కరెంట్ బిల్‌తో బెస్ట్ కూలింగ్ ఇచ్చేది AC ఇదే!

Published: May 08, 2026, 02:25 PM IST|Updated: May 08, 2026, 02:25 PM IST

Voltas vs Blue Star: భారతదేశంలో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు ప్రతి ఏడాది పెరుగుతున్నాయి. దీంతో చాలా కుటుంబాలు కొత్త ఏసీలు కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వోల్టాస్ మరియు బ్లూ స్టార్ బ్రాండ్లు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ రెండు కంపెనీలు మంచి ఏసీలు అందిస్తున్నా, వాటి ప్రత్యేకతలు వేర్వేరుగా ఉన్నాయి.
 

వోల్టాస్ ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో టాప్ ఏసీ బ్రాండ్లలో ఒకటి. ఈ బ్రాండ్ తక్కువ ధరలో మంచి కూలింగ్ ఇవ్వడం వల్ల మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఎక్కువ ఆదరణ పొందుతోంది. చిన్న పట్టణాల్లో కూడా వీటి సర్వీస్ అందుబాటులో ఉంటుంది. బ్లూ స్టార్ మాత్రం ప్రీమియం బ్రాండ్‌గా గుర్తింపు పొందింది. అధిక కూలింగ్ పవర్, బలమైన బిల్డ్ క్వాలిటీ కారణంగా చాలా మంది దీనిని ఇష్టపడుతున్నారు.

ఎక్కువ వేడి ఉన్న ప్రాంతాల్లో బ్లూ స్టార్ ఏసీలు చాలా బాగా పనిచేస్తాయని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. 45 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతల్లో కూడా మంచి కూలింగ్ ఇస్తాయి. అందుకే తీవ్ర వేసవి ఉన్న ప్రాంతాలకు ఇది మంచి ఎంపికగా భావిస్తున్నారు. వోల్టాస్ ఏసీలు రోజువారీ అవసరాలకు సరిపడే కూలింగ్ ఇస్తాయి. సాధారణ ఇళ్లలో ఇవి మంచి పనితీరు చూపిస్తాయి. ధరకు తగ్గ ఫలితం ఇస్తాయని వినియోగదారులు అంటున్నారు.

2026లో వచ్చిన కొత్త ఎనర్జీ నిబంధనలకు అనుగుణంగా రెండు కంపెనీలు కూడా ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నాయి. బ్లూ స్టార్ ఏసీల్లో స్మార్ట్ కంట్రోల్స్, అడ్వాన్స్‌డ్ టెంపరేచర్ సెట్టింగ్స్, పవర్ సేవింగ్ ఫీచర్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఇవి వినియోగదారులకు మరింత సౌకర్యాన్ని ఇస్తాయి. వోల్టాస్ మాత్రం సింపుల్ ఫీచర్లపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టింది. అవసరమైన ఫీచర్లను తక్కువ ధరలో అందించడం దీని ప్రధాన బలం.

బడ్జెట్ పరంగా చూస్తే వోల్టాస్ చాలా మందికి సరైన ఎంపిక. మొదటిసారి ఏసీ కొనేవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్‌గా ఉంటుంది. ధర తక్కువగా ఉండటంతో ఎక్కువ మంది ఈ బ్రాండ్‌ను ఎంచుకుంటున్నారు. బ్లూ స్టార్ ధర కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ దీర్ఘకాల పనితీరు, బలమైన కూలింగ్ కారణంగా చాలా మంది అదనపు డబ్బు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు.

వోల్టాస్‌కు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద సర్వీస్ నెట్‌వర్క్ ఉంది. చిన్న పట్టణాల్లో కూడా సులభంగా సర్వీస్ లభిస్తుంది. ఇది పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. బ్లూ స్టార్ సర్వీస్ సెంటర్లు కొంచెం తక్కువగా ఉన్నా, సేవ నాణ్యత బాగుంటుందని చాలామంది చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా నగరాల్లో ఈ బ్రాండ్‌కు మంచి పేరు ఉంది.  

తక్కువ బడ్జెట్‌లో మంచి ఏసీ కావాలంటే వోల్టాస్ మంచి ఎంపిక. సాధారణ వినియోగానికి ఇది సరిపోతుంది. అత్యధిక కూలింగ్, ప్రీమియం ఫీచర్లు కావాలంటే బ్లూ స్టార్ మంచి ఆప్షన్. ఎక్కువ వేడి ప్రాంతాల్లో ఇది మెరుగైన పనితీరు ఇస్తుంది. కాబట్టి మీ బడ్జెట్, అవసరాలను బట్టి ఈ రెండు బ్రాండ్లలో సరైనదాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.

