Vontimitta: పౌర్ణమి వెన్నెల కాంతుల్లో రాములోరి కల్యాణం! ఒంటిమిట్ట కోదండరాముడి వేడుక వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో తెలుసా?

VOntimitta Sita Rama Kalyanam : భారతదేశంలో రాముడి గుడి లేని ఊరు ఉండదు. రామనవమి జరుపుకోని భక్తుడు ఉండడు. సాధారణంగా ఏ రామాలయంలో చూసినా శ్రీరామనవమి రోజున మధ్యాహ్నం సుముహూర్తాన (అభిజిత్ లగ్నం) సీతారాముల కళ్యాణం నిర్వహిస్తారు. కానీ.. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏకశిలా నగరంగా పిలవబడే ఒంటిమిట్టలో మాత్రం ఈ సంప్రదాయం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ కళ్యాణం పగలు జరగదు.. నవమి నాడు అసలే జరగదు. పౌర్ణమి నాడు అర్థరాత్రి వెన్నెల్లో రాములోరి కల్యాణం జరుగుతుంది. ఒంటిమిట్టలో మాత్రమే జరిగే ఈ అరుదైన సంప్రదాయం వెనుకున్న అసలు కథ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
చంద్రుడి కోసం రాత్రి వేళ పెళ్లి.. ఒంటిమిట్టలో రాములోరి కళ్యాణం చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి వెలుగుల్లో.. రాత్రి వేళ ఎందుకు జరుగుతుందనే దాని వెనుక ఒక పౌరాణిక గాథ ఉంది. పురాణాల ప్రకారం, శ్రీరాముడు సూర్యవంశానికి చెందినవాడు. ఆయన వివాహం పగటిపూట జరగడం వల్ల చంద్రదేవుడు ఆ అద్భుత ఘట్టాన్ని వీక్షించలేకపోయాడట.
తన వంశకర్త అయిన చంద్రుడు తన కళ్యాణాన్ని చూడలేకపోయాడన్న బాధను గమనించిన రాముడు.. మున్ముందు ఒంటిమిట్టలో వెన్నెల రాత్రి నా కళ్యాణాన్ని జరుపుతాను.. అప్పుడు నువ్వు నిండుగా ఉండి ఆ వేడుకను చూడవచ్చు అని చంద్రుడికి వాగ్దానం చేశాడట. అందుకే శతాబ్దాలుగా ఇక్కడ పౌర్ణమి నాడే వెన్నెల కాంతుల్లో కళ్యాణం జరుపుతారు.
సూర్యవంశం - చంద్రవంశాల అపూర్వ సంగమం: మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే.. శ్రీరాముడు సూర్యవంశ తిలకుడు కాగా, సీతామాతను చంద్రవంశానికి చెందిన కన్యగా భావిస్తారు. మన సంప్రదాయం ప్రకారం కన్యాదానానికి వెన్నెల రాత్రి అత్యంత శుభప్రదమైన సమయం. అందుకే ఈ రెండు వంశాల కలయికగా ఈ వేడుకను వెన్నెల్లో నిర్వహిస్తారు.
నవమి తర్వాత ఐదో రోజే ఎందుకు? దేశమంతా నవమి రోజున ఉత్సవాలు ముగిస్తే.. ఒంటిమిట్టలో మాత్రం నవమి తర్వాత సరిగ్గా ఐదు రోజులకు అంటే చైత్ర శుద్ధ చతుర్దశి నాడు ఈ మహావేడుక మొదలవుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత.. భద్రాచలం తెలంగాణకు వెళ్ళిపోవడంతో.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒంటిమిట్ట కళ్యాణాన్ని రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించింది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా పర్యవేక్షిస్తుంది.
2026 బ్రహ్మోత్సవాల షెడ్యూల్: ఈ ఏడాది ఒంటిమిట్ట కోదండరామ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత కోలాహలంగా జరగనున్నాయి: బ్రహ్మోత్సవాల ప్రారంభం: మార్చి 26, 2026. ప్రధాన కళ్యాణ వేడుక: ఏప్రిల్ 1, 2026 (బుధవారం) సాయంత్రం 6:30 నుండి రాత్రి 8:30 గంటల మధ్య వెన్నెల కాంతుల్లో ఈ అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతమవుతుంది. ముగింపు: ఏప్రిల్ 5న పుష్పయాగంతో ఈ ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి.
ఒంటిమిట్ట ఆలయంలో మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఇక్కడ గర్భాలయంలోని విగ్రహంలో హనుమంతుడు ఉండడు. రామ-హనుమంతుల కలయికకు ముందే ఈ ప్రతిష్ట జరగడమే దీనికి కారణం. ప్రకృతి సిద్ధమైన వెన్నెల వెలుగులో, చల్లని గాలుల మధ్య జరిగే ఈ కళ్యాణాన్ని చూడటం భక్తులకు ఒక జన్మధన్యం అవుతుంది.