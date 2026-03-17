Vrushabha Rashi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం.. వృషభ రాశివారికి ఎలా ఉంటుందంటే..?

Ugadi 2026 Vrushbha Rashi Predictions: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం 2026లో ద్వాదశి రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?  ఏ పనులు చేయడం వల్ల సంవత్సరం అంతా అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? వారిపై గ్రహాల ప్రభావం ఎలా ఉంది? ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరంలో విద్యార్థులు, వ్యాపారస్తులు, రాజకీయ నాయకులకు ఎలా ఉంటుంది? కొత్త పనులు ప్రారంభించవచ్చా? తెలుసుకుందాం. వృషభరాశి వారి జాతకం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం
 
 వృషభ రాశి వారికి వృత్తి పరంగా అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారాలు బాగుంటాయి. ఈ సంవత్సరం చేపట్టిన పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. కొత్త వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. స్థిరాస్తులు కొనుగోలుకు శుభసమయం.  

ఈ ఏడాది వృషభరాశి వారికి పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. అంతే కాదు సమాజంలో గౌరవం పొందుతారు. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. ఏడాది బంధుమిత్రులతో కలిసి విందు వినోదాల్లో కూడా పాల్గొంటారు.  

పరాభవ నామ సంవత్సరంలో వృషభ రాశి విద్యార్థులకు కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగస్థులు పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది. వృషభ రాశి వారికి నిరుద్యోగులకు కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.  

ఏడాది వృషభరాశి వ్యాపారస్తులకు మిశ్రమమే. ఇనుము విక్రయించే వ్యాపారస్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు గడిస్తారు. ఇతర రంగాల వృషభ రాశి వారికి కూడా అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది బాగా సంపాదిస్తారు.  

వృషభ రాశి వారు ఈ సంవత్సరం దత్తాత్రేయ, వినాయక, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయాలను దర్శించుకోవాలి. ప్రతిరోజు లింగాష్టకం చదవాలి. తద్వారా పరాభవ నామ సంవత్సరంలో వచ్చే శత్రు బాధలు తగ్గుతాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

