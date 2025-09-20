English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heart Attack: రోజుకి 15 నిమిషాలు ఈ పని చేస్తే చాలు.. గుండెపోటు మీ దరికి చేరదు..డాక్టర్లు చెప్పే గ్యారెంటీ!

Walking After Eating: ప్రతి రోజూ భోజనం తర్వాత 15 నిమిషాలు ఈ పని చేయడం వల్ల గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని 40% తగ్గించవచ్చు. అలాగే, డయాబెటిస్ వంటి వ్యాధులను కూడా దూరంగా ఉంచవచ్చు. దీని గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం..
ఈ రోజుల్లో యువతలో కూడా గుండెపోటులు వస్తున్నాయి. దీనికి ఆహారం, జీవనశైలి మార్పులు, తగినంత నిద్ర లేకపోవడం, ఊబకాయం వంటి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. కానీ మీ రోజువారీ అలవాట్లలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా, మీరు మంచి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.   

ముఖ్యంగా మీరు ప్రతిరోజూ భోజనం తర్వాత 15 నిమిషాలు ఈ పద్ధతిని పాటిస్తే, మీరు గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని 40% తగ్గించుకోవచ్చు. ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో మీరే తెలుసుకోండి.  

మనం తిన్న ప్రతిసారీ మన రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి. సాధారణంగా, మనం తినే ఆహారం గ్లూకోజ్‌గా విచ్ఛిన్నమవుతుంది. దీనిని కణాలు శక్తి కోసం ఉపయోగిస్తాయి. కానీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, అది ధమనులలో వాపు, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. ఇది రక్త నాళాల లైనింగ్‌ను దెబ్బతీస్తుంది. గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.  

చక్కెర కలిగిన ఆహారాలు, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, కార్బోహైడ్రేట్లు మొదలైనవి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర వెంటనే పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ధమనులలో వాపు వస్తుంది. అంటే కాలక్రమేణా, ఇనుప పైపులోని తుప్పు పట్టినట్లుగా, రక్త నాళాలు దెబ్బతింటాయి. ఇది ఎటువంటి దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలను చూపించదు కానీ గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.  

దీనిని నివారించడానికి, తిన్న తర్వాత 15 నిమిషాలు నడవండి. ఇది కండరాలు గ్లూకోజ్‌ను సజావుగా గ్రహించడానికి సహాయపడుతుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలలో తక్షణ పెరుగుదల తగ్గుతుంది. ఇది శరీరానికి ఉత్పత్తి చేయవలసిన ఇన్సులిన్ మొత్తాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇన్సులిన్ అణువులు తగ్గినప్పుడు, వాపు తగ్గడంతో పాటు జీవక్రియ రేటు పెరుగుతుంది. తిన్న తర్వాత నడవడం వల్ల కొవ్వు త్వరగా విచ్ఛిన్నమవుతుంది. రక్త ప్రసరణ శుభ్రంగా ఉంటుంది.  

భోజనం తర్వాత 15 నిమిషాలు నడవడం వల్ల కేలరీలు బర్న్ అవుతాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగకుండా బరువు పెరగకుండా నిరోధిస్తుంది. కండరాలు బలంగా మారుతాయి. గుండె జబ్బుల ప్రమాదం 40% వరకు తగ్గుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.   

