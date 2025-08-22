Walnuts: ఈ నట్‌ గుండెను కాపాడే ట్యాబ్లెట్‌.. ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే అవాక్కే..!

Walnuts Benefits: వాల్ నట్స్ ఇందులో మనకు కళ్ళు చెదిరి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. మన శరీరానికి కావాల్సిన ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు విటమిన్స్, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మన రెగ్యులర్ డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది
వాల్నట్స్ లో ఒమెగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇందులో పోలిఫైనల్స్, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు మెదడు పనితీరును మెరుగు చేస్తుంది.. మంట సమస్యను తగ్గిస్తుంది. రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని రకాల ఆ ప్రాణాంతక జబ్బులను తగ్గించేస్తుంది. రెగ్యులర్గా వాల్నట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం
వాల్నట్స్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో ఫైబర్ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుంచి కాపాడుతుంది. ఇది ప్రాణాంతక జబ్బులకు మందు. అంతేకాదు ఇందులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆల్ఫా లైనోలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది మంట సమస్యలను తగ్గించి కొలెస్ట్రాలు స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది
వాల్నట్స్ తింటే గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇది బీపీ స్థాయిలను నియంత్రించి కొలెస్ట్రాల్ని మెరుగు చేస్తుంది .ఆరోగ్యకరమైన రక్తనాళాల పని తీరుకు ఇది సహాయపడుతుంది. వాల్నట్స్ తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది
అంతేకాదు వాల్నట్స్ మెదడు పనితీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. ఇందులో విటమిన్ ఈ ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు మీ మెదడు పనితీరును మెరుగు చేసి న్యూరో సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుంది
బరువు నిర్వహణలో ఉన్న వాళ్ళు తినాలి. ఇందులో క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. బరువు నిర్వహణకు సహాయపడుతుంది. కడుపునిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. కడుపులో మంచి బాక్టీరియా పెరగడానికి ఎంతగానో ఉపకరిస్తాయి. ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.