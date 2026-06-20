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Weight Loss Tips: జిమ్, డైటింగ్ లేకుండానే వెయిట్ లాస్.. ఈ 3 అలవాట్లు మార్చుకుంటే చాలు!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 20, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:16 PM IST

Weight Loss Tips: అధిక బరువు ప్రస్తుతం చాలా మందిని వేధిస్తున్న ప్రధాన సమస్యగా మారింది. బరువు తగ్గేందుకు కఠినమైన డైట్స్, గంటల తరబడి జిమ్‌లో వ్యాయామాలు చేసినా ఆశించిన ఫలితాలు అందక చాలామంది నిరాశ చెందుతుంటారు. అయితే ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం వెయిట్ లాస్ కోసం ఎప్పుడూ కఠినమైన నియమాలు అవసరం లేదు. రోజువారీ జీవితంలో కొన్ని చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే కూడా మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు.

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స్వీట్ క్రేవింగ్స్

బరువు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి రాత్రి వేళల్లో వచ్చే స్వీట్ క్రేవింగ్స్. డిన్నర్ తర్వాత చాక్లెట్లు, కేకులు లేదా ఇతర తీపి పదార్థాలు తినాలనే కోరిక చాలామందిలో కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి సమయంలో అధిక క్యాలరీల ఆహారం తీసుకునే బదులు ఆపిల్, అరటి వంటి పండ్లను తీసుకోవడం మంచిదని న్యూట్రిషనిస్టులు సూచిస్తున్నారు. పండ్లతో పాటు కొద్దిగా నట్స్ బటర్ తీసుకుంటే ఆకలి తగ్గడంతో పాటు స్వీట్ తినాలనే కోరిక కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది.  

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డైట్ ప్లాన్

సరైన ఆహార ప్రణాళిక వెయిట్ లాస్‌లో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఉదయం అల్పాహారాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మానకూడదు. బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి. మధ్యాహ్న భోజనం మితంగా ఉండగా, రాత్రి భోజనం తేలికగా మరియు తక్కువ పరిమాణంలో తీసుకోవడం మంచిది. నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు, అధిక కొవ్వు ఉన్న ఆహారాన్ని తగ్గించి ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి.  

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చిన్న లక్ష్యాలు

వెయిట్ లాస్ అనేది ఒక్కరోజులో జరిగే ప్రక్రియ కాదు. చాలా మంది తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ బరువు తగ్గాలని లక్ష్యాలు పెట్టుకుంటారు. కానీ ఆరోగ్య నిపుణులు మాత్రం చిన్న చిన్న లక్ష్యాలతో ముందుకు వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. వారానికి కొద్దిగా బరువు తగ్గినా అది ఆరోగ్యకరమైన విధానంగా పరిగణించబడుతుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాల కంటే క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగడం ఉత్తమం.  

Natural Weight Loss4/5

రోజూ వ్యాయామం

వ్యాయామం విషయంలో నిరంతరాయంగా కొనసాగించడం చాలా ముఖ్యం. ఒకేసారి ఎక్కువసేపు కష్టపడటానికి బదులుగా ప్రతిరోజూ కొద్దిసేపు నడక, లైట్ ఎక్సర్‌సైజ్ లేదా శారీరక చలనం ఉండే కార్యకలాపాలు చేస్తే మెటబాలిజం మెరుగుపడుతుంది. దీని వల్ల శరీరంలోని అదనపు కొవ్వు క్రమంగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.  

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హెల్త్ న్యూస్

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, సరైన ఆహారం, నియమిత వ్యాయామం, ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు కలిపి పాటిస్తే దీర్ఘకాలంలో బరువు నియంత్రణలో ఉండటమే కాకుండా మొత్తం ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. అయితే వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితులను బట్టి ఆహార లేదా జీవనశైలి మార్పులు చేసుకునే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

TAGS:
Weight Loss Tips
weight loss without gym
Weight Loss Without Dieting
Healthy Lifestyle
Fitness tips

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