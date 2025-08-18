War 2 OTT Streaming Date: ఎన్టీఆర్, హృతిక్ ల ‘వార్ 2’ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఆ రోజు నుంచే స్ట్రీమింగ్..

War 2 OTT Streaming Date: ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ హీరోలుగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘వార్ 2’. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కానుకగా విడుదలైన ఈ చిత్రానికి మిక్స్ డ్ సొంతం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం థియేటర్స్ లో రన్ అవుతున్న ఈ సినిమా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్ అయింది.
War 2 OTT Streaming Date: ఎన్టీఆర్ తొలిసారి బాలీవుడ్ లో డైరెక్ట్ గా అడుగుపెట్టిన చిత్రం ‘వార్ 2’. YRF స్పై యూనివర్స్ లో భాగంగా యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ పై ఆదిత్య చోప్రా ఈ సినిమాను భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. అయాన్ ముఖర్జీ డైరెక్ట్ చేశారు.
ఆర్ఆర్ఆర్ తో ఎన్టీఆర్ కు నేషనల్ లెవల్లో పాటు ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో మంచి ఫేమ్ రావడంతో యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ వారు ‘వార్’ స్పై యూనివర్స్ లో తెరకెక్కిన ‘వార్ 2’ లో ఎన్టీఆర్ ను తీసుకున్నారు.
ఇక ఈ సినిమా విడుదల ముందు వరకు పెద్దగా ప్రచారాలు చేయకపోవడంతో మొదటి రోజు అనుకున్నంత రేంజ్ లో వసూళ్లను రాబట్టలేదు. ఇక ఎన్టీఆర్ అభిమానులు మాత్రం ఈ చిత్రాన్ని హిందీ డబ్బింగ్ చిత్రంగానే చూడటంతో అది వసూళ్లపై ప్రభావం చూపించింది. ఇక నాలుగు రోజుల్లో ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 150 కోట్ల షేర్ (రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టినట్టు సమాచారం.
ఇక ఈ సినిమా విడుదల ముందు వరకు పెద్దగా ప్రచారాలు చేయకపోవడంతో మొదటి రోజు అనుకున్నంత రేంజ్ లో వసూళ్లను రాబట్టలేదు. ఇక ఎన్టీఆర్ అభిమానులు మాత్రం ఈ చిత్రాన్ని హిందీ డబ్బింగ్ చిత్రంగానే చూడటంతో అది వసూళ్లపై ప్రభావం చూపించింది. ఇక నాలుగు రోజుల్లో ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 150 కోట్ల షేర్ (రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టినట్టు సమాచారం.
ఇక ఈ సినిమా విడుదల ముందు వరకు పెద్దగా ప్రచారాలు చేయకపోవడంతో మొదటి రోజు అనుకున్నంత రేంజ్ లో వసూళ్లను రాబట్టలేదు. ఇక ఎన్టీఆర్ అభిమానులు మాత్రం ఈ చిత్రాన్ని హిందీ డబ్బింగ్ చిత్రంగానే చూడటంతో అది వసూళ్లపై ప్రభావం చూపించింది. ఇక నాలుగు రోజుల్లో ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 150 కోట్ల షేర్ (రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టినట్టు సమాచారం.
ఇక ఈ సినిమా చేసిన ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ దృష్ట్యా ఎక్కువనే చెప్పాలి. ఇంకా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ లో ఇంకా సగం రికవరీ చేయాల్సి ఉంది. ఇక వార్ 2 సినిమా విడుదలైన ఎనిమిది వారాలకు అక్టోబర్ 2న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలకి స్ట్రీమింగ్ కు రానున్నట్టు చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. త్వరలో దీనిపై అఫిషియల్ ప్రకటన వెలుబడనుంది.