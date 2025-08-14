Jr NTR Recent Movies Pre Release Business Details: ‘వార్ 2’ సహా ఎన్టీఆర్ రీసెంట్ మూవీస్ వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్..

Jr NTR Recent Movies Pre Release Business Details: ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత ఎన్టీఆర్ క్రేజ్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పెరిగింది. ఈ సినిమా తర్వాత ‘దేవర’తో మంచి సక్సెస్ అందుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఇపుడు హృతిక్ రోషన్ లో కలిసి ‘వార్ 2’ అనే మల్టీస్టారర్ మూవీతో పలకరించబోతున్నారు.
Jr NTR Recent Movies Pre Release Business Details War 2: అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మంచి బిజినెస్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో వార్ 2 సహా ఎన్టీఆర్ రీసెంట్ మూవీస్ వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రాల విషయానికొస్తే..
వార్ 2.. ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన వార్ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 90.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. వరల్డ్ వైడ్ గా ఈ చిత్రం రూ. 340 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా హిట్ అందుకోవాలంటే రూ. 342 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి.
దేవర పార్ట్ -1.. ఎన్టీఆర్ హీరోగా కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దేవర పార్ట్ -1’. ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 112.55 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 182.55 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
RRR.. రౌద్రం రణం రుధిరం.. ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అజయ్ దేవ్ గణ్ హీరోలుగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ఆర్ఆర్ఆర్. ఈ మూవీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రికార్డు స్థాయిలో రూ.191 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 451 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
అరవింద సమేత వీరరాఘవ... ఎన్టీఆర్, పూజా హెగ్డే టైటిల్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘అరవింద సమేత వీరరాఘవ’. త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 91 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
జై లవకుశ.. ఎన్టీఆర్ తొలి సారి త్రిపుల్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘జైలవకుశ’. ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ పతాకంపై కళ్యాణ్ రామ్ నిర్మించిన ఈ మూవీని బాబీ డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 86 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
జనతా గ్యారేజ్.. ఎన్టీఆర్, కొరటాల శివ కాంబలో వచ్చిన ఫస్ట్ మూవీ ‘జనతా గ్యారేజ్’. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ.66 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.